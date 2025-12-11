El ciclismo le bajará el telón a 2025 el domingo en el Parque de Mayo

El ciclismo cumplirá su última fecha el domingo en el circuito del Parque de Mayo.

Pruebas a tiempo para todas las categorías federadas incluirá el premio Coronación, que será en homenaje a Luis Pedro Miguel, y marcará el domingo venidero el cierre de la actividad del calendario 2025.

La programación a iniciarse a las 8.30 tendrá por escenario el circuito de 750 metros de extensión ubicado en el interior del Parque de Mayo y contará con la organización y fiscalización de la Federación del Sud.

La novena fecha del año se pondrá en marcha con los adherentes-debutantes mayores y menores de 40 años, quienes disputarán 30 minutos con un único embalaje final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posteriormente será el turno de los master E y damas. Correrán 30 minutos con 2 embalajes puntables.

Más tarde participarán los master C y D. Aquí serán 45 minutos con 3 sprints.

Finalmente, la prueba central estará reservada a las categorías elite, sub 23, juveniles y master A y B.

Los pedalistas deberán girar durante 75 minutos efectuando 5 embalajes puntables, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada sprint.

El valor de la inscripción fue fijado en 10.000 pesos (5.000 para adherentes-debutantes), con el correspondiente seguro incluido.

Se recuerda que para poder participar de las pruebas será requisito indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2025, que figure en el listado de la FACPyR al día de mañana viernes.

Hasta el momento el único que repitió el triunfo en lo que va de 2025 fue Matías Pollio, quien dominó la última fecha desarrollada el mes pasado.

Además han triunfado a lo largo del año Jorge González, Tomás Muñeca, Pablo Mércuri, Mateo Olguín, Marcelo Cardoso y Guillermo Erro.