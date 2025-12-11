Independiente de Dorrego gritó campeón y ascendió a la elite: "Es fruto de un crecimiento sostenido"

Independiente de Coronel Dorrego le puso el broche de oro a otro año que confirma su sólida base y su crecimiento constante en el torneo de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey.

Tras ser el mejor equipo de la fase regular, el Rojo también ganó los playoffs consiguiendo así el título en el Torneo Clausura de la Copa de Plata y, además, el ascenso a la Copa de Oro de 2026, competencia que reúne a los mejores equipos de nuestro medio y donde se instalará por segunda vez en su historia.

"Estoy contento y, ahora, algo más relajado. Entendíamos que teníamos una final extra y eso nos daba un poquito más de margen, pero igual la idea de cerrarlo rápido era fundamental", reconoció el entrenador del equipo Damián Villegas.

Con un plantel compuesto 100% por jugadoras de Dorrego, el vigente campeón doblegó en la final a El Nacional B, superándolo por 3 a 2. Previamente había eliminado en semifinales a Tiro Federal, venciéndolo por 6 a 1

"La final fue dura, no tuvimos un buen partido, no nos encontramos mucho con la pelota, con los pases, nos costó conectar", reconoció el DT en diálogo con La Nueva.

"En la fase defensiva no nos salieron bien los bloqueos, podríamos haberlo modificado antes pero demoré un poquito en la toma de decisión. Después empezaron a funcionar y mejoramos", reconoció.

Pese al gol de la capitana Gala San Martín a los 23 minutos, Independiente debió reponerse del doblete de Zoe Pavletic, a los 26 y 31 minutos, que pusieron en ventaja al Celeste.

"Creo que los nervios de ser una final fue fundamental, veníamos de un rendimiento muy bueno en las semis y antes también. Creo que los nervios y lo que había en juego fue un factor fundamental", contó Damián.

Tras acusar el golpe, el Rojo dio vuelta el partido en una ráfaga y terminó festejando el título tras los tantos de Julia Barros y Agustina Menna, a los 53 y 56 minutos.

"Tuvimos mucha garra. Cuando estamos bien, el juego nos sobra pero creo que cuando no nos salen las cosas, lo que sale a flote es el amor propio y el amor que sienten por el club. Creo que es lo que al final termina siendo decisivo porque lo dimos vuelta en poco minutos", explicó Villegas.

-¿Por qué crees que lo lograon?

-Es la confirmación de lo que veníamos dando, creo que estábamos jugando muy bien. Lo hicimos en semifinal y en los partidos previos a los cruces. En la final no se nos dio tanto, pero cerrarlo así nos da la pauta de que el año fue muy bueno.

-¿Tenían como objetivo el ascenso?

-Lo charlamos. Sabíamos que la posibilidades estaban por el nivel de juego que tenemos, por haber estado cerca el año pasado... no sé si lo planteábamos en esos términos de ir a buscar el ascenso. Sino que lo planteamos con seguir mejorando y llegar de la mejor manera a la fase final que probablemente la íbamos a jugar. Eso fue lo que charlamos cuando terminó el Apertura.

-Una vez que estuvieron ahí en la etapa de definición ya lo vieron como algo concreto, definitivamente...

-Seba (Krieger, el preparador físico), Oscar (Ruiz, su asistente) y yo éramos unos convencidos de que las chances eran más que claras, solo teníamos que buscar la manera de transmitírselo a las chicas para que vivieran la final con la mayor tranquilidad posible porque la presión de saberse candidatas es todo un tema.

-¿Era más psicológico y mental que deportivo a esa altura?

-Nuestro rol era el acompañamiento de hacerles entender que la chance estaba, que había que jugar como siempre y se nos iba a dar. Le planteábamos que había todo por ganar y, prácticamente, nada por perder.

De esa manera, el elenco dorreguense cerró un Clausura de ensueño, en el que ganó 13 partidos (11 de fase regular), empató 2 y perdió sólo uno (justamente ante El Nacional "B" por 3 a 0). En ese recorrido anotó 52 goles y recibió 21.

"Tuvimos un Apertura complicado, donde no nos salieron las cosas, el juego no fluía y no llegaban los goles. Con el correr del año, el Clausura que es un torneo más largo, empezó a flui el ritmo de juego y los goles empezaron a llegar", contó Damián.

-¿Cómo trabajaron para revertir eso?

-Con mucho trabajo de definición cuando nos podíamos juntar, creíamos que era algo en lo que fallábamos, porque las situaciones estaban. Sin descuidar el trabajo de volumen de juego, de ruta, las veces que nos podíamos juntar apuntamos mucho a la definición.

-¿Te preocupaba fallar en ese aspecto o te tranquilizaba más el hecho de saber que las chances las generaban?

-A todos nos dejaba tranquilos que las chances las teníamos, pero errarlas también genera frustración. Hemos perdido partidos generando infinidad de situaciones. Te deja tranquilo que generas, pero no los haces y se hace una bola de nieve. En un momento empezaron a entrar los goles y todo fue fluyendo mejor.

-¿Crees que hubo algo que generó un quiebre o fue todo más parte de un proceso?

-Lo viví como un proceso, porque nos sacamos esas presiones y empezamos a jugar un poquito mas libres. Llegaron las cosas y fueron fluyendo. Todos confiábamos en que el juego estaba.

A lo largo de todo el año, Independiente trabaja con su plantel dividido ya que el cuerpo técnico compuesto por Damián, Oscar Ruiz (asistente) y Sebastián Krieger (preparador físico) y un grupo de 8 jugadoras, que estudian y viven en nuestra ciudad, viajan a los entrenamientos desde Bahía.

"Tenemos como mucho dos entrenamientos por semana con el plantel completo y a veces ni eso. Entendimos esa realidad de las chicas y tratamos de hacer lo mejor posible en el menor tiempo

posible", reconoció el DT.

"El sacrificio y el esfuerzo de las chicas es muy remarcable", insistió.

-Más allá del título, ¿qué valor tiene para el club el ascenso?

-Es la coronación de muchas cosas, es importantísimo por el año que se tuvo, el esfuerzo que se hizo y el crecimiento sostenido. El crecimiento en jugadoras, resultados, con jugadoras en Seleccionados, todo va dándose y es fruto del laburo da la subcomisión y todos los padres que acompañan.

-Entiendo que la concreción de la cancha de sintético en 2021 también es parte de esto y son un poco los frutos...

-La realidad es que no podes competir sin eso, no hay chances. Pero además, la imagen que da el sintético también invita a que las chicas se quieran sumar a jugar. Es como que todo va de la mano. Mejora la calidad de juego de las chicas que ya están y, también, es un atractivo para que otras chicas se sumen. Es un combo muy necesario.

-También es un poco a aquellos que soñaron con esto...

-Yo llegué cuando se inauguró el sintético y era una comisión de padres que venía laburando en eso hace años. Me imagino que la alegría de esa gente debe ser enorme, debe ser una satisfacción y un orgullo muy grande. Porque las chicas que hoy salieron campeonas, eran muchas de aquellas nenas que sus padres empezaron a laburar en el proyecto del sintético.

-Tenes un equipo joven, con muchas de esas chicas...

-Tenemos a Caro Palacio, que es la arquera que sumamos de mamis porque tenía un buen desempeño, y estábamos en un proceso de cambio porque la Rusa se había retirado. Ella es nuestra jugadora más veterana, pero la mayaría de las chicas no pasa los 27 años. Es un grupo muy joven.

-¿Cómo imaginás el próximo años después de esto?

-Estamos esperando para ver cómo lo vamos a plantear, lo más probable es que yo no esté en Primera, era algo que ya tenía charlado. Así que es una satisfacción haber podido lograr esto con las chicas. Seguramente llegará algún entrenador nuevo para Primera, todavía no charlamos sobre mi continuidad pero entiendo que la voluntad de todos es que siga. Este fue mi segundo año consecutivo en la primera del club y la idea es un poquito volver a las bases, estar otra vez en inferiores.

-Más allá de quién esté en el banco, ¿ves al equipo con condiciones como para competir contra los mejores?

-Soy un convencido de que la calidad la tenemos, obviamente a luchar y trabajar cada partido. Entiendo que el primer objetivo debería ser la permanencia, pero considero que por la juventud y lo que ha demostrado el plantel tienen los requerimientos para estar ahí.

*El plantel campeón

-Jugadoras: Gala San Martin Gala, Amparo Garcia Hollender, Carolina Palacio, Sofia Belloni, Emilia Reyes, Constanza Zorzano, Agustina Menna, Julia Barrios, Lucia San Martin, Angelina Litterio, Manuela Reta, Isabella Musi, Delfina Barabucci, Valentina García, Ailín Anchinello, Inés Landa, Naiara Berger y Emilia Chiaradi.

-Entrenador: Damián Villegas.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Sebastián Krieger.