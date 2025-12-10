Bahía Blanca debate el impacto de la IA en el desarrollo económico

Este jueves, entre las 14 a 18, Bahía Blanca será la sede de una conferencia sobre inteligencia artificial y desarrollo económico, con la presencia de destacados referentes académicos y empresariales que debatirán sobre el potencial de la IA como motor de productividad y competitividad regional.

El encuentro BahIA Productiva se llevará a cabo en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, en Rondeau 29. La participación es gratuita.

El objetivo principal de la convocatoria es explorar cómo la inteligencia artificial está transformando el presente y futuro del desarrollo económico, el trabajo y la innovación tecnológica. La conferencia forma parte de un programa de actividades que con el impulso de la Unión Industrial de Bahía Blanca busca promover la vinculación entre el conocimiento científico y el desarrollo económico regional. En esta edición, el eje estará puesto en cómo la IA puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y la innovación en los sectores industriales y de servicios.

El evento es organizado por la UIBB, el departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación y el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación.

La jornada comenzará a las 14, con una introducción a cargo del doctor Diego Martínez, decano del DCIC, quien brindará una “Introducción general a la Inteligencia Artificial”.

A las 14.15 comenzará el Bloque 1, Inteligencia Artificial: Presente y Futuro, con la exposición del doctor Gerardo Simari sobre “Inteligencia Artificial hoy: panorama general y lo que se viene”. Luego será el turno del doctor Marcelo Falappa, quien se explayará sobre “Datos: la materia prima indispensable de la Inteligencia Artificial”, y posteriormente hablará el doctor Carlos Chesñevar acerca de “Puentes entre universidad e industria en la era de la Inteligencia Artificial”.

Posteriormente, a las 15, comenzará el Bloque 2, “IA Aplicada: Salud, Trabajo y Seguridad”. En este marco, disertará el doctor Carlos Regazzoni sobre “Inteligencia Artificial y cuidados de la salud”. Posteriormente será el turno del ingeniero Juan Pablo Braña, quien hablará sobre “IA y seguridad informática en las empresas”, y por último lo hará la doctora Sofía Geyer sobre “Impacto de la IA sobre la fuerza de trabajo y los procesos laborales”.

El encuentro concluirá con un panel de expertos y un espacio de diálogo con el público, orientado a compartir perspectivas sobre los desafíos éticos, tecnológicos y productivos que plantea esta nueva era digital.