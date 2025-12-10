Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,21 para la venta y de $1.412,29 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,02% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.465,00 (+0,34%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.450,00 (+0,30%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.898,00 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.468,00 (-0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.501,00 (-0,10%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 629 puntos básicos (-0,30%).