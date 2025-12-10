A los 75 años, el Pato Fillol rindió su primera materia tras volver al secundario

A sus 75 años, la leyenda del arco de River Plate y la Selección Argentina, Ubaldo Fillol, mostró la evolución de su regreso a la escuela para terminar el secundario.

El “Pato” grabó un video de su preparación para su examen de Geografía, el cual supero sin inconvenientes con un sólido 10 que estuvo acompañado por la ayuda de sus acompañantes, quienes estuvieron muy presentes en la preparación del ex guardameta.

“Estuve mucho tiempo preparándome, voy a rendir Geografía y me va a ir muy bien”, manifestó en el video previo al intenso examen de secundaria.

La iniciativa del ex campeón del mundo en 1978 fue celebrada en redes sociales, donde hinchas de River y del fútbol argentino en general destacaron su ejemplo de superación y constancia, al demostrar que nunca es tarde para retomar estudios pendientes.