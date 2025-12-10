La cocina italiana: Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco

La cocina Italiana ha sido declarada por la Unesco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Es la primera cocina del mundo en ser reconocida como tal en su totalidad.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco, reunido en Nueva Delhi, India.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la resolución, la cocina italiana es “una mezcla cultural y social de tradiciones culinarias”, “una forma de cuidarse a uno mismo y a los demás, de expresar amor y redescubrir las propias raíces culturales, ofreciendo a las comunidades un espacio para compartir su historia y describir el mundo que las rodea”.

La UNESCO destaca cómo la cocina italiana "fomenta la inclusión social, promueve el bienestar y ofrece un canal para el aprendizaje intergeneracional a lo largo de la vida, fortaleciendo vínculos, fomentando el intercambio y el sentido de pertenencia".

La decisión destaca que, para los italianos, cocinar es una actividad comunitaria que prioriza la intimidad con la comida, el respeto por los ingredientes y los momentos compartidos en torno a la mesa.

Esta práctica se basa en recetas que no generan desperdicio y en la transmisión de sabores, habilidades y recuerdos entre generaciones.

Como práctica multigeneracional, con roles perfectamente intercambiables, la cocina desempeña un papel inclusivo, permitiendo a todos disfrutar de una experiencia de intercambio individual, colectiva y continua, superando todas las barreras interculturales e intergeneracionales, añade.

La cocina italiana representa también un elemento importante por la economía italiana, con 70 mil millones de Euro de exportaciones de productos agroalimentarios italianos.

El Consulado General de Italia en Bahia Blanca agradece a todas las instituciones, asociaciones, medios de comunicación y empresas de la ciudad por el acompañamiento a la Cocina Italiana, especialmente durante la misión de la delegación Tipicita’ de la región Marche el 20-22 noviembre pasados.