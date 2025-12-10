Bahía Blanca | Miércoles, 10 de diciembre

Sociedad.

Bahía Blanca | Miércoles, 10 de diciembre

Sociedad.

Se estrelló un avión militar de transporte ruso: no hubo sobrevivientes

El Ministerio de Defensa informó que el accidente ocurrió durante un vuelo de prueba, luego de que la aeronave completara tareas de mantenimiento.

El An-22 comenzó a desintegrarse en pleno vuelo

Un avión militar de transporte ruso se estrelló en la región de Ivanovo —a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú— y dejó como saldo la muerte de las siete personas que viajaban a bordo, según confirmaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso informó que el accidente ocurrió durante un vuelo de prueba, luego de que la aeronave, un An-22, completara tareas de mantenimiento. "El avión cayó en una zona deshabitada", precisó la cartera en un comunicado oficial.

Fuentes de los servicios de emergencia señalaron a la agencia TASS que en el momento del impacto viajaban siete tripulantes. Más tarde, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que no hubo sobrevivientes y anunció la apertura de una causa para esclarecer los motivos del siniestro.

Testigos del hecho contaron a medios locales que el An-22 comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, y que los restos terminaron dispersos sobre la Reserva de Uvod. (NA)

