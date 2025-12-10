Se estrelló un avión militar de transporte ruso: no hubo sobrevivientes
El Ministerio de Defensa informó que el accidente ocurrió durante un vuelo de prueba, luego de que la aeronave completara tareas de mantenimiento.
Un avión militar de transporte ruso se estrelló en la región de Ivanovo —a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú— y dejó como saldo la muerte de las siete personas que viajaban a bordo, según confirmaron las autoridades.
El Ministerio de Defensa ruso informó que el accidente ocurrió durante un vuelo de prueba, luego de que la aeronave, un An-22, completara tareas de mantenimiento. "El avión cayó en una zona deshabitada", precisó la cartera en un comunicado oficial.
Fuentes de los servicios de emergencia señalaron a la agencia TASS que en el momento del impacto viajaban siete tripulantes. Más tarde, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que no hubo sobrevivientes y anunció la apertura de una causa para esclarecer los motivos del siniestro.
Testigos del hecho contaron a medios locales que el An-22 comenzó a desintegrarse en pleno vuelo, y que los restos terminaron dispersos sobre la Reserva de Uvod. (NA)