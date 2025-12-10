Con dos bahienses y una montehermoseña, Las Leonas inician el camino en la Pro League

Candela Esandi, Valentina Costa Biondi y María Emilia Larsen inician la Pro League con Las Leonas. Fotos: ADP Comunicación

Con presencia local y regional, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped debuta hoy en una nueva edición de la FIH Pro League, la competencia internacional que reúne a los mejores equipos del planeta y que por primera vez otorgará la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Leonas se medirán esta noche ante Alemania, desde las 21.30, en estadio Provincial de Santiago del Estero sede de la primera ventana del año.

El combinado argentino cuenta en su plantel con las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi y la montehermoseña María Emilia Larsen.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Todas listas para el debut de esta noche.

Tras este encuentro Argentina volverá a jugar mañana ante Países Bajos, también a las 21.30.

Mientras que el fin de semana repetirá rivales, el sábado ante las alemanas y el domingo ante las neerlandesas. Siempre desde las 21.30.

Las "nuestras"

Valentina Costa Biondi, campeona de la Pro League 2021-22.

Entre las 24 jugadoras que viajaron a tierras santiagueñas se encuentran las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi y la montehermoseña María Emilia Larsen.

Valentina y Candela llegan a esta ventana luego de ser campeonas del Torneo Metropolitano con San Fernando, título que también compartieron con la local Yazmín Pallottini.

Esandi, Pallottini y Costa Biondi festejaron el último sábado con San Fernando.

Candela Esandi.

Además, para Esandi, autora del penal que le dio la victoria al tricolor en la final, se trata de su primera citación oficial al Seleccionado Mayor luego de realizar una gira amistosa por Estados Unidos.

Costa Biondi, en tanto, ya es parte de las más experimentadas del plantel, siendo medallista olímpica y doble campeona panamericana, y regresando a su plenitud tras la rotura de ligamentos cruzados.

La próxima temporada, además, jugará en SG Pipers de la India.

María Emilia Larsen.

Larsen, en tanto, viene de jugar la final del torneo Clausura de la ABH con Atlético Monte Hermoso y buscará seguir sumando rodaje y minutos en el seleccionado Mayor, tras su debut hace un año y luego de ser dos veces mundialista con Las Leoncitas.

Entre las elegidas también se encuentra la suarense Catalina Alimenti, jugadora de GEBA y hermana de Segundo, base de Olimpo (basquet).

En limpio, las 24 convocadas por el entrenador Fernando Ferrara para esta ventana son Cristina Cosentini, Lourdes Peews Iturraspe, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Valentina Ferola, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Agostina Alondo, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María Paula Ortiz, Candela Esandi, Victoria Sauze Valdez, Catalina Andrade, Catalina Alimenti, Julieta Arcidiacono, Brisa Bruggesser, María José Granatto, María Victoria Granatto, Julieta Jankunas, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero.

También Los Leones

También hoy y en Santiago del Estero hará su estreno el seleccionado mayor de Caballeros.

Los Leones tendrán un durísimo cruce ante Países Bajos, a partir de las 19.

El jueves chocarán ante Pakistán, otra vez desde las 19.

El fin de semana, en tanto, el combinado argentino repetirá rivales, el sábado ante los neerlandeses y el domingo frente a los pakistaníes. Siempre a partir de las 19.

Esta temporada será la séptima edición de la Pro League. En la rama masculina Los Leones solo pudieron conseguir un cuarto puesto en la temporada 2023/24, mientras que por el lado femenino se destaca la consagración de Las Leonas en la campaña 2021/22, los subcampeonatos en 2021, 2023 y 2025 y el tercer puesto en 2024.

El máximo ganador en ambas categorías es Países Bajos, con tres consagraciones en el masculino y cinco en el femenino.