A Independiente le vino de "Primera" el descanso y Liniers le ganó en suple al otro de Segunda
Comenzaron las series -al mejor de cinco- correspondientes a la Promoción.
Liniers, que llega de Primera, cumplió con su deber, venciendo a Sportivo Bahiense, que viene de Segunda, 78 a 72, en suplementario (62-62), mientras que Independiente dio la nota, superando de visitante a 9 de Julio, uno de Primera, 67 a 66, al disputarse los primeros partidos correspondientes a la Promoción.
Las series se juegan al mejor de cinco, y tendrán continuidad el próximo viernes, invirtiendo las localias.
Liniers 78, Sportivo 72
Liniers necesitó de un suplementario para vencer a Sportivo Bahiense, por 78 a 72 (62-62).
Al Chivo le costó otra vez soltarse y cuando lo hizo, básicamente en los momentos que Santiago Gattari corrió y rompió, mostró otro ritmo.
Empezó mal el albinegro que encontró con el buen ingreso de Groppa la recuperación, metiendo un parcial de 20-11.
Entre los últimos 2m10 del primer cuarto y los primeros 4m45 del segundo cuarto Liniers no convirtió, tras clavarse en 20 puntos. Llevaba 5 unidades en 9m25 de ese período, el cual Sportivo ganó 16-8 (31-28).
Y en medio de ese subibaja, el albinegro entró mejor en el complemento, había sacado 6 de luz y la visita lo empató, sin poder despegarse.
Ya en el último escapó 51-42, diferencia que no pudo sostener, en un último cuarto que lo empató con un costa a costa de Gattari, aunque no logró cerrarlo en la línea, quedando un tiro de Rorigo Blanco enfrente y un último lanzamiento poco claro del Chivo.
En el suple sí pudo estar más lúcido y quedarse con un triunfo sumamente difícil.
En el Chivo (que hizo 18-35 en libres), Gattari terminó con 21 puntos (3-7 en triples, 5-12 en dobles y 2-5 3n libres) y 5 asistencias; Genaro Groppa sumó 14 unidades (1-5 en triples, 3-5 en dobles y 5-8 en libres), más 9 rebotes; Franco Ferrari aportó 12 puntos y 11 rebotes. En tanto, Alan García sumó 17 puntos.
En el tricolor, Ulises Montes metió 18 puntos (7-8 en dobles); Gonzalo Martínez bajó 9 rebotes y anotó 12 puntos; Gerónimo Stach terminó con 8 puntos y 8 recobres, mientras que Emmanuel Miguel completó 16 unidades.
La síntesis:
Liniers (78): S. Gattari (21), O. Cancellarich (5), A. Agulló (5), B. Olivera (4), F. Ferrari (12), fi; T. Del Sol, A. García (17), J. Marinsalta, G. Groppa (14) y T. Sabatini. DT: Mauricio Vago.
Sportivo (72): R. Blanco (4), G. Martínez (12), A. Barbero (3), E. Miguel (16), M. Ayala (4), fi; G. Stach (8), J. Tuero (2), F. Escobar (5) y U. Montes (18). DT: Miguel Loffredo.
Cuartos: Liniers, 20-15; 28-31 y 44-40.
Tiempo regular: 62-62.
Incidencias: fueron descalificados por agresión mutua, Alejo Agulló y Andrés Barbero, cuando iban 5m17 del complemento.
Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
Serie: Liniers, 1-0.
9 de Julio 66, Independiente 67
Después de 35 días de inactividad, Independiente puso primera de visitante, venciendo a 9 de Julio, por 67 a 66.
El viola dominó durante todo el partido, inclusive, en tres oportunidades estuvo 14 puntos arriba.
En la primera mitad, en Independiente habían convertido 9 de los 10 jugadores que ingresaron, mientras que 9 de Julio hizo en ese período 0 de 12 en triples.
Manteniendo la ventaja, el viola entró 11 arriba al último cuarto, de todos modos, el local, de la mano de Manuel Costa descontó y, con parcial de 17-6, pasó al frente 65 a 63.
Alen Ríos igualó y con 48 segundos, Francisco Anaya metió 1-2 desde la línea (66-65), respondiendo nuevamente Ríos (66-67), sin poder cerrarlo a su favor 9 de Julio, que tuvo un último triple de Santiago Ruesga.
En el viola, Juan Ignacio De Pástena metió 12 puntos y tomó 11 rebotes; Slonimsqui fue el goleador con 14 (2-4 en tripes, 3-5 en dobles y 2-3 en libres); Luciano Figueroa hizo 7 puntos, 7 rebotes y 3 recuperos y Ramiro Catalá completó 10 unidades.
En el local, Carlos Fraga convirtió 19 (1-2 en triples, 7-12 en dobles y 2-4 en libres), además bajó 13 rebotes; Ruesga anotó 14, tomó 6 rebotes y dio 4 asistencias y Vecchi terminó con 13 puntos, más 6 rebotes.
La síntesis:
9 de Julio (66): S. Ruesga (14), F. Anaya (1), M. Costa (12), C. Fraga (19), A. Almirón (4), fi; F. Goyanarte, L. Vecchi (13), S. Villegas (3) y B. Tordini. DT: Julián Turcato.
Independiente (67): M. Schmir, J.I. De Pástena (12), A. Astradas (6), L. Figueroa (7), A. Ríos (10), fi; J.P. Morán (3), M. Zonza (4), R. Catalá (10), D. Pavón (1) y F. Slonimsqui (14). DT: Javier Musumeci.
Cuartos: 9 de Julio, 8-13; 20-32 y 44-55.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Sam Inglera.
Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).
Serie: Independiente, 1-0.