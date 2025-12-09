A Independiente le vino de "Primera" el descanso y Liniers le ganó en suple al otro de Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Liniers, que llega de Primera, cumplió con su deber, venciendo a Sportivo Bahiense, que viene de Segunda, 78 a 72, en suplementario (62-62), mientras que Independiente dio la nota, superando de visitante a 9 de Julio, uno de Primera, 67 a 66, al disputarse los primeros partidos correspondientes a la Promoción.

Las series se juegan al mejor de cinco, y tendrán continuidad el próximo viernes, invirtiendo las localias.

Liniers 78, Sportivo 72

Liniers necesitó de un suplementario para vencer a Sportivo Bahiense, por 78 a 72 (62-62).

Al Chivo le costó otra vez soltarse y cuando lo hizo, básicamente en los momentos que Santiago Gattari corrió y rompió, mostró otro ritmo.

Del Sol, acompañado por Stach, choca con Tuero.

Empezó mal el albinegro que encontró con el buen ingreso de Groppa la recuperación, metiendo un parcial de 20-11.

Entre los últimos 2m10 del primer cuarto y los primeros 4m45 del segundo cuarto Liniers no convirtió, tras clavarse en 20 puntos. Llevaba 5 unidades en 9m25 de ese período, el cual Sportivo ganó 16-8 (31-28).

Bautista Olivera busca receptor frente a Federico Escobar.

Y en medio de ese subibaja, el albinegro entró mejor en el complemento, había sacado 6 de luz y la visita lo empató, sin poder despegarse.

Alejo Agulló se desprende del balón.

Ya en el último escapó 51-42, diferencia que no pudo sostener, en un último cuarto que lo empató con un costa a costa de Gattari, aunque no logró cerrarlo en la línea, quedando un tiro de Rorigo Blanco enfrente y un último lanzamiento poco claro del Chivo.

En el suple sí pudo estar más lúcido y quedarse con un triunfo sumamente difícil.

En el Chivo (que hizo 18-35 en libres), Gattari terminó con 21 puntos (3-7 en triples, 5-12 en dobles y 2-5 3n libres) y 5 asistencias; Genaro Groppa sumó 14 unidades (1-5 en triples, 3-5 en dobles y 5-8 en libres), más 9 rebotes; Franco Ferrari aportó 12 puntos y 11 rebotes. En tanto, Alan García sumó 17 puntos.

Genaro Groppa, defendido por Gonzalo Martínez.

En el tricolor, Ulises Montes metió 18 puntos (7-8 en dobles); Gonzalo Martínez bajó 9 rebotes y anotó 12 puntos; Gerónimo Stach terminó con 8 puntos y 8 recobres, mientras que Emmanuel Miguel completó 16 unidades.

La síntesis:

Liniers (78): S. Gattari (21), O. Cancellarich (5), A. Agulló (5), B. Olivera (4), F. Ferrari (12), fi; T. Del Sol, A. García (17), J. Marinsalta, G. Groppa (14) y T. Sabatini. DT: Mauricio Vago.

Sportivo (72): R. Blanco (4), G. Martínez (12), A. Barbero (3), E. Miguel (16), M. Ayala (4), fi; G. Stach (8), J. Tuero (2), F. Escobar (5) y U. Montes (18). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Liniers, 20-15; 28-31 y 44-40.

Tiempo regular: 62-62.

Incidencias: fueron descalificados por agresión mutua, Alejo Agulló y Andrés Barbero, cuando iban 5m17 del complemento.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: Liniers, 1-0.

9 de Julio 66, Independiente 67

Después de 35 días de inactividad, Independiente puso primera de visitante, venciendo a 9 de Julio, por 67 a 66.

El viola dominó durante todo el partido, inclusive, en tres oportunidades estuvo 14 puntos arriba.

Martín Schmir sabe que no puede descuidarse cuando Ruesga tiene la pelota.

En la primera mitad, en Independiente habían convertido 9 de los 10 jugadores que ingresaron, mientras que 9 de Julio hizo en ese período 0 de 12 en triples.

El lamento de Ruesga, Fraga y Anaya...

Manteniendo la ventaja, el viola entró 11 arriba al último cuarto, de todos modos, el local, de la mano de Manuel Costa descontó y, con parcial de 17-6, pasó al frente 65 a 63.

Slonimsqui le puso música a la noche del viola.

Alen Ríos igualó y con 48 segundos, Francisco Anaya metió 1-2 desde la línea (66-65), respondiendo nuevamente Ríos (66-67), sin poder cerrarlo a su favor 9 de Julio, que tuvo un último triple de Santiago Ruesga.

En el viola, Juan Ignacio De Pástena metió 12 puntos y tomó 11 rebotes; Slonimsqui fue el goleador con 14 (2-4 en tripes, 3-5 en dobles y 2-3 en libres); Luciano Figueroa hizo 7 puntos, 7 rebotes y 3 recuperos y Ramiro Catalá completó 10 unidades.

El banco viola sufre y disfruta al mismo tiempo.

En el local, Carlos Fraga convirtió 19 (1-2 en triples, 7-12 en dobles y 2-4 en libres), además bajó 13 rebotes; Ruesga anotó 14, tomó 6 rebotes y dio 4 asistencias y Vecchi terminó con 13 puntos, más 6 rebotes.

La síntesis:

9 de Julio (66): S. Ruesga (14), F. Anaya (1), M. Costa (12), C. Fraga (19), A. Almirón (4), fi; F. Goyanarte, L. Vecchi (13), S. Villegas (3) y B. Tordini. DT: Julián Turcato.

Independiente (67): M. Schmir, J.I. De Pástena (12), A. Astradas (6), L. Figueroa (7), A. Ríos (10), fi; J.P. Morán (3), M. Zonza (4), R. Catalá (10), D. Pavón (1) y F. Slonimsqui (14). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: 9 de Julio, 8-13; 20-32 y 44-55.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: Independiente, 1-0.