Villa Mitre, con "Pico", trabajo y esfuerzo volvió al triunfo tras cinco caídas

Un triunfazo metió Villa Mitre esta noche, al vencer a Pico Football Club y cortar así una racha adversa de cinco caídas en fila por la Liga Argentina de Básquetbol.

El tricolor se impuso por 76 a 73 tras defender la última bola, lo que le permitió volver a ganar luego de casi un mes.

Aunque debió remar de atrás gran parte del juego, un buen cierre le posibilitó al equipo bahiense quedarse con una victoria que se jerarquiza aún más porque su rival llegaba con 6 triunfos en 8 presentaciones y tres éxitos consecutivos.

El más destacado en el goleo para la Villa fue Ignacio Alem, quien terminó con 17 puntos y fue una de las grandes figuras de la noche, con un buen segundo cuarto y un sólido cierre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el tridente Federico Harina, Franco Pennacchiotti y Fabián Sahdi sumó 15, 11 y 10 unidades, respectivamente.

En Pico, en tanto, Rodrigo Sánchez terminó con 17 puntos. Lo siguieron Latraius Mosley y Felipe Bonfigli, ambos con 13 tantos.

*El desarrollo

En un comienzo de juego chato, parejo y de bajo goleo, a Villa Mitre le costó muchísimo anotar, porque no encontró fluidez ofensiva ni caminos claros hacia el aro.

De hecho sólo anotó 2 tiros de campo en el parcial (el primero recién a los 5 minutos), lo que lo hizo correr de atrás desde el arranque, ya que Pico inició algo más derecho, con un 6-0 a favor, con Rodrigo Sánchez como abanderado.

Pese a esa falta de gol adelante, el tricolor no terminó de sufrir del todo porque atrás mostró cierta solidez y la visita tampoco estuvo efectivo, aunque llegó a estirar a 9 (13-4) la diferencia.

Ese combo armaron un primer parcial de bajo nivel y poco goleo, en que los dos acumularon pérdidas (6 por lado) y el tricolor redondeó porcentajes muy bajos: 0-6 en triples y 2-7 en dobles.

Así las cosas, el parcial inicial terminó favoreciendo a Pico, por 13 a 8.

En el inicio del segundo cuarto Villa Mitre se mantuvo activo en defensa gracias a un buen ingreso de Joaquín Jasen y Nacho Alem empezó a ser fundamentales en ataque, que aún seguía siendo algo espeso y con pocas jugadas colectivas pero, al menos, algo más efectivo.

No obstante, los pampeanos comenzaron a lastimar con el tiro exterior de Mosley y Felipe Bonfigli y escaparon a 7 (21-14).

Lentamente Villa Mitre empezó a encontrar signos de reacción y así fue achicando la distancia, hasta empatar el juego en 22 luego de un buen parcial de 8 a 1, de la mano de Alem (9 puntos en el cuarto), el aporte de Harina (7) y una volcada de contra de Pennacchiotti tras asistencia de Sahdi.

Pese a eso, al equipo bahiense le faltaba ser más consistente en ataque, para sumar una sucesión de ofensivas con gol y así poder definitivamente entrar en sintonía.

Un doble de Harina (el segundo en tres intentos) lo pusieron al frente por primera vez en la noche (29 a 27) a falta de 1m30 para el descanso largo. Aunque una pérdida en el cierre, más un acierto en la línea de Sánchez y el primer triple de Leonardo Mainoldi en la noche le permitieron a Pico cerrar mejor el cuarto y la Villa se fue abajo al descanso largo: 29-31.

Al regreso de los vestuarios, el dueño de casa mantuvo su crecimiento y siguió enfocado, incluso mejorando en varios aspectos del juego.

Con un ataque más fluido y otra energía fue encontrando distintas vías de gol y rápidamente escapó a 7 (40-33) con un parcial de 11 a 2.

Y aunque Pico reaccionó con dos bombas de Bonfigli, la Villa respondió con la misma moneda: un triple de Emilio Giménez y otro de Alejo Blanco volvieron a ponerle a 7 (48-41).

En ese juego parejo, de rienda corta, ahora el que tenía la delantera (aunque acotada) era Villa Mitre lo que, sin dudas, le daba otro margen.

Aunque al entrar al último cuarto, Pico borró todo de un plumazo y con su arma principal en la noche puso al frente.

Es que a todo lo positivo que ya había mostrado el equipo pampeano, en el cuarto período le sumó a Valentín Aller, quien saltó de la banca con dos triples en fila y llegó al 10° acierto de equipo, para que la visita pasara al frente 64 a 61.

En ese cierre frenético y lleno de tensión, el juego se detuvo cuando faltaban 5m44s porque los árbitros pidieron que se retirara a un hincha por insultos (ya habían hecho lo mismo en el inicio), aunque a decir verdad el partido se disputaba con un clima tranquilo, acorde a un partido de inicio de temporada.

Una vez que el fanático apuntado se retiró de las plateas, los jueces volvieron a solicitar que otro hincha se fuera del estadio y todo escaló, incluso los colegiados llegaron a reunirse en el centro del campo con un par de efectivos policiales y dos dirigentes de Villa Mitre.

Pese a que el descontento no había pasado a mayores, un grupo de policías le pidió a los hinchas que se retiraran unos centímetros de la baranda (algo poco habitual) detrás del aro y luego de alrededor de 10 minutos se volvió a jugar.

Tras ese parate los dos equipos se mostraron erráticos, pasaron varios minutos sin anotar y acumularon pérdidas por doquier.

De heche Pico llegó a 19 en la noche y eso Villa Mitre se lo hizo pagar caro, castigándolo trás la recuperación y así logró pasar al frente 73 a 70, con 2m05 por jugar, gracias a una buena aparición de Sahdi, quien se acopló a Alem y Harina en ofensiva.

Después de aquella luz de 3 y luego de un par de buenas defensas, Villa Mitre tuvo todas las chances para quebrarlo, pero falló y todo se definió por detalles, bola a bola y con muchos viajes a la línea.

Con 24 segundos por jugar, Bonfilgli aprovechó un gran pase de Allier y puso a Pico a un punto (73 a 72).

Sebastián Ginóbili pidió minuto y la visita cortó con foul enseguida a Alejo Blanco (fue la quinta de Bonfigli). El base tricolor sumó 1 de 2 en libres y el local ahora ganaba 74 a 72, con 21s en el reloj.

Luego de un par de faltas que le quedaban para dar a Villa Mitre, Pico puso en la pintura a Mainoldi, quien fue bien aguantado por Emilio Giménez, aunque la falta mandó a la línea al experimentado jugador, con pasado en la Selección Nacional y quien disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Con 9 segundos en el luminoso, Coco convirtió uno de dos en simples (5 de 7 en la noche) y dejó a Pico a uno (74 a 73).

El local bajó el rebote y Sahdi recibió falta, sumando doble con los libres y dejando a su equipo a resguardo de tres puntos (76 a 73) con sólo cinco segundos en el reloj.

La última la tuvo Pico y la definió su extranjero Latraius Mosley (de buen partido), quien tras la caída de Manu Iglesias, quien buscó marcarlo tras la cortina, intentó de tres desde el lateral pero su tiro (el más errático de la noche) dio en un costado del tablero y el rebote le cayó a Emilio Giménez.

Ya no quedaba tiempo para más, Villa Mitre había trabajado muchísimo y metía un triunfazo para cortar una racha adversa y volver a creer.

En unas horas, con muchos de estos jugadores, jugará ante Pacífico por la final del torneo local.

Pero eso es otra historia, por la Liga Argentina volverá a presentarse el miércoles 17 ante Ciclista y cerrará el año el viernes 19, frente a Provincial.