Gran parte de Bahía Blanca está sin electricidad: cuándo volverá el servicio

Un corte de electricidad imprevisto está afectando gran parte de la ciudad.

Según se comunicó desde EDES, los problemas se deben a una desconexión imprevista en una subestación transformadora que abarca a un sector del micro y microcentro, además de los barrios La Falda, Villa Soldati, Anchorena y aledaños.

En este marco, mientras avanzan los trabajos, se prevé que el servicio se restablezca totalmente sobre las 16.30.

Mientras tanto, se irán llevando a cabo normalizaciones en forma parcial.

Al respecto, se explicó que operarios de la empresa están recorriendo las instalaciones para detectar la falla para posteriormente normalizar el servicio tan pronto sea posible.