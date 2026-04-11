Fórmula 1: el mensaje de Franco Colapinto al público latino para el GP de Miami

Los simpatizantes de la Fórmula 1 se mantienen ansiosos y expectantes con el paso de los días, a la espera de la reanudación de la temporada 2026 con el Gran Premio de Miami, Estados Unidos.

Luego del parate obligado al levantarse los GP de Barhéin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, la próxima carrera se largará recién el domingo 3 de mayo a las 17 (hora de nuestro país).

Allí las actividades comenzarán el viernes 1 con la primera sesión de prácticas libres de 13.30 a 14.30.

Mientras tanto la cuenta oficial de la carrera (F1 Miami Grand Prix) dio a conocer un video con declaraciones de Franco Colapinto, quien va a correr por primera vez en el circuito Miami Internacional Autodrome.

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"Miami es una carrera muy especial, muy cerca de casa también y donde hay muchos latinos. Asi que, estoy con muchas ganas de ir por primera vez a Miami", dijo Colapinto.

"Será la primera vez que corra en ese circuito pero tengo realmente mucha motivación por estar ahí, con toda la gente que me quiere, estar más cerca de mi país. Sé que van a ir muchos argentinos. Los espero y ojala vayamos a tener un buen resultado", agregó.

Por otra parte, también se difundieron imágenes sobre el detrás de escena de los trabajos que se están desarrollando en el autódromo para armar toda la infraestructura de cara a la carrera.