Por la gran demanda de entradas, ampliaron el circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

La organización de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires anunció una ampliación del circuito ante la enorme cantidad de fanáticos que se esperan para el evento del domingo 26 de abril.

El recorrido original de 2 kilómetros sumó 900 metros adicionales (ida y vuelta) sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este, con el objetivo de mejorar la circulación y permitir una mayor presencia de público.

La organización tomó la decisión frente a una convocatoria que podría alcanzar el medio millón de personas en la zona de Palermo, donde miles de fanáticos ya se preparan para vivir de cerca el espectáculo. La ampliación del trazado busca descomprimir sectores clave y garantizar una mejor experiencia para quienes no cuenten con entrada a los sectores preferenciales.

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Cómo será el circuito de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

“Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador”, informó el Gobierno de la Ciudad.

Los precios de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Ya se conocen los precios oficiales de los sectores preferenciales del evento. Luego de que la preventa del lunes se agotara en menos de una hora, la venta general de los tickets será este martes, desde las 16.

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos sin costo de servicio

Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos sin costo de servicio

Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos sin costo de servicio

Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos sin costo de servicio

Cuál es el auto con el que correrá Colapinto en Buenos Aires

El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales fuera de la competencia oficial.

Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7. El monoplaza era el que había manejado Sebastian Vettel ese año al ser campeón.