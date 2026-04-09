Eva de Dominici, finalista para protagonizar la secuela de Superman dirigida por James Gunn

La actriz argentina Eva de Dominici está entre las favoritas para interpretar a Máxima en la secuela de Superman, “Man of Tomorrow”, con la dirección del aclamado director James Gunn, según información exclusiva de The Hollywood Reporter.

Los nombres que la producción del film de DC Comics está barajando son los de Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, la argentina Eva De Dominici, Sydney Chandler, conocida por su rol en Alien, y Grace Van Patten.

En un informe que reveló el medio estadounidense, las cuatro actrices habrían llegado a la etapa final de selección después de pasar una prueba de cámara en Atlanta, Georgia, lugar donde las grabaciones se llevarán a cabo. Sin embargo, DC Comics no confirmó la información.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esta nueva entrega de James Gunn, David Corenswet vuelve a interpretar a Superman, junto al elenco de la primera película: Nicholas Hoult como Lex Luthor, Lars Eidinger como Brainiac, Aaron Pierre como Lanterns, Rachel Bronahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Guy Garden como Nathan Fillion y Edi Gathegi como Mister Terrific.

¿Quién es Máxima en DC Comics?

El dibujante George Pérez y el guionista Roger Stern presentaron a Máxima en la edición 645 de Action Comics, publicada en 1989, y su figura vacila entre la de una villana, heroína y hasta posible interés amoroso de Superman.

El personaje de Máxima en los cómics no se presenta como un villano común y corriente, porque su motivación no es “conquistar el mundo”, sino repoblarlo con sus genes. Para ello, necesita buscar una pareja compatible con su complejo código genético; lo que termina por convertirse en una cuestión de Estado.

Cuando se entera de la existencia de Superman, se vuelve su objetivo encontrarse con él con el único fin de engendrar a su heredero.

Sin embargo, no está del todo claro si esa es la trama que tendrá el personaje en Man of Tomorrow. (NA)