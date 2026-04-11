Lo detuvieron por vender motopartes por Facebook

El personal de la Comisaría Primera detuvo en la noche del viernes a una persona que vendía motopartes por la red social Facebook, luego de un proceso de investigación, se pudo dar con el delincuente para luego allanar el domicilio en busca de mayores pruebas, con resultado positivo.

La aprehendido fue identificado como Milton Reyes Zambrano de 20 años de edad, quien fue capturado en Juana Azurduy al 1500 por el personal de la Comisaría Primera. En el procedimiento, se requirió la presencia de unos de los damnificados, que pudo identificar partes de su moto robada.

El Juzgado de Garantías dispuso el allanamiento en su domicilio, donde se procedió a las secuestro de motopartes las cuales no pudo acreditar propiedad y se consideran, en primera instancia, como productos de otros ilícitos. Interviene el juzgado de garantías en turno y la fiscalía Nro 7 ambos del DJBB.

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Hay que destacar que Zambrano posee amplios antecedentes penales y policiales por delitos similares y contra la propiedad.