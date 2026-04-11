Insólito: detuvieron a un futbolista arriba de un avión luego de que amenazara con tener una bomba

El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido por “amenaza de bomba” en Jujuy y obligó a activar el protocolo de seguridad y la revisión total del aeropuerto antes del despegue del avión que estaba por trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima hacia Buenos Aires. Uno de los pasajeros grabó el momento en el que las autoridades se llevaron detenido al jugador de 32 años.

Se llevó a cabo el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y dio negativo: no se detectó ningún artefacto, confirmaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño, que debía volar a Buenos Aires para enfrentar mañana Agropecuario de Carlos Casares por la novena jornada del campeonato de la Primera Nacional.

Horas más tarde, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que dio detalles de lo sucedido. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, comenzó.

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“Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”, agregó.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyó. (Infobae).