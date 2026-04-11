Desde la Cámara de Comercio destacaron que La Noche del Centro "ha sido un éxito"

En el marco de 198º aniversario de Bahía Blanca, se realizó una nueva edición de "La Noche del Centro". Se trata de un evento en el que más de 300 comerciantes se suman a los festejos con descuentos, música en vivo, sorteos y distintas actividades.

"Ha sido un éxito, nos tocó un día maravilloso. Hubo mucho movimiento en el centro y superó las expectativas", destacó Armando Arrarás, integrante de la Cámara de Comercio.

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En tanto, resaltó que el evento "se logró gracias al Municipio, la Cámara y la Corporación de Comercio, además de la participación los comerciantes".

Por otra parte, valoró la "gran cantidad de artistas callejeros y los comerciantes se sumaron decorando sus locales". En cuanto a los cortes de calle y el control en las mismas, Arrarás agradeció el trabajo de los agentes de Tránsito.

"Es un día muy comercial, pero también festivo. La gente está muy contenta", sostuvo el representante del rubro indumentaria en la Cámara de Comercio.

Por otra parte, Arrarás confirmó que el evento "se va a repetir en septiembre y diciembre, pero dada la repercusión que ha tenido es probable que se repita antes".