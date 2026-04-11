Ferro se recuperó ante Boca y Atenas perdió en un cierre increíble, quedando muy comprometido

Ferro se recuperó este mediodía de la útima derrota frente a Oberá (76-75), venciendo como visitante a Boca, 90 a 81, por la Liga Nacional.

El verde, ya clasificado a la postemporada, tiene 20 victorias y 14 derrotas.

El bahiense Jano Martínez jugó 16m46, sumando 5 puntos (1-5 en triples, 1-3 en dobles y 0-1 en libres), más 4 asistencias y 3 rebotes.

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Por su parte, el pringlense Valentín Bettiga tuvo un muy buen juego: 15 puntos (3-7 en t3 y 3-3 en t2), más 7 rebotes y 6 asistencias, en 33m09.

Enfrente, Lucas Faggiano jugó 32m59, con 4 puntos (0-3 en t3 y 2-3 en t2), 3 asistencias y 2 recuperos.

¡Qué final!

Anoche, Atenas cedió como visitante ante Independiente (Oliva), en suplementario, 108 a 104 (90-90), y el equipo que orienta el bahiense José Luis Pisani quedó 18º, con tres partidos por delante, situación que lo limita pensando en evitar jugar por la permanencia anet Argentino (Junín).

El verde lo tuvo para ganar en el tiempo regular, tras convertir un triple de Santiago Ferreyra (restando 1s08/10), tiro al que contestó, desde la esquina, Patricio Tabárez cuando expiraba el tiempo.

En Independiente, el bahiense Valentín Duvanced jugó 3m38.

Cómodo

En otro de los partidos, Regatas Corrientes le ganó cómodamente a Olímpico, 99 a 75 y los bandeños tendrán mañana un juego clave ante San Martín, para buscar meterse en playoffs.

En Olímpico, Ramiro Santiago jugó 22m28, anotó 4 puntos y bajó 4 rebotes. Mientras que Valentín Forestier, el otro bahiense, jugó 24m48, anotando 6 puntos, más 2 recuperos, 2 asistencias y 2 rebotes.

Casi salvado

En tanto, Racing (Chivilcoy) le ganó a Oberá 91 a 84 y poco menos que se aseguró la permanencia.

En los misioneros, el bahiense Alejo Azpilicueta anotó 6 puntos y bajó 2 rebotes, en 14m45.