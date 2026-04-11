Sinner le ganó sin problemas a Zverev y se metió en la final del Masters de Montecarlo

El tenista italiano Jannik Sinner (2°) se impuso sin problemas ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se metió en la final del Masters de Montecarlo, donde además va en busca de volver a ser el número 1 del mundo.

Sinner, que atraviesa un muy buen momento, se quedó con un cómodo triunfo por 6-1 y 6-4, luego de solo una hora y 22 minutos de juego.

El italiano jugó en un altísimo nivel, aprovechando las cuatro oportunidades de quiebre que se le presentaron a lo largo del partido y sin darle chances a su oponente en ninguna ocasión.

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Este encuentro le permitió a Sinner extender su paternidad sobre el alemán, a quien ahora aventaja 9-4 en el historial y además se quedó con la victoria en los últimos ocho enfrentamientos.

Como si esto fuera poco, Sinner lo eliminó en los últimos cuatro torneos de Masters 1000, todos ellos en semifinales y sin ceder sets: 6-0 y 6-1 en París, 6-2 y 6-4 en Indian Wells, 6-3 y 7-6(4) en Miami y 6-1 y 6-4 en Montecarlo.

De esta manera, Sinner también mantiene vivas sus chances de terminar la semana como número 1 del mundo y para que esto ocurra debería ganarle en la gran final al español Carlos Alcaraz (1°).