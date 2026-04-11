El próximo 16 de junio empieza el juicio por la desaparición de Loan Peña

La Justicia Federal de Corrientes confirmó la fecha de inicio del juicio por el caso de Loan Danilo Peña, el nene de 6 años que fue visto por última vez el 13 de junio del 2024 en un almuerzo en casa de su abuela, en la ciudad de 9 de Julio.

La fecha de inicio será el 16 de junio, apenas días después de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del menor.

Quiénes son los acusados en el caso Loan

En el caso hay 17 acusados, de los cuales siete pertenecen a la investigación principal y los otros diez por la pesquisa paralela.

En el primer grupo, acusados por sustracción y ocultamiento del menor, se encuentran: Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez. Todos ellos, salvo Maciel, compartieron el almuerzo el 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina, día en el que desapareció el niño.

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En el segundo grupo de acusados se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Las acusaciones corresponden a delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

La trama detrás de la desaparición

Loan desapareció el 13 de junio del 2024, cerca de las 14 horas, cuando había ido con su papá a la casa de su abuela Catalina, en una zona rural conocida como “El algarrobal”, a unos ocho kilómetros de 9 de Julio, Corrientes. La dueña de casa había organizado un almuerzo en honor a San Antonio.

Después de la comida, Benítez propuso ir a buscar naranjas en una tapera cercana. A esa excursión se sumaron Millapi, Ramírez y todos los chicos que habían concurrido al almuerzo. Sin embargo, Laudelina Peña y Camila Nuñez regresaron a la casa antes de llegar al naranjal.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes concluyó que los imputados tenían previsto sustraer un chico ese día y que optaron por Loan durante el almuerzo, ya que ninguno sabía que el pequeño iba a visitar a su abuela paterna.

“El acuerdo previo consistía en sustraer ‘a un menor’, y no específicamente a Loan, ya que, como se dijo, su presencia en el almuerzo fue espontánea y sorpresiva para el resto de los asistentes. En el marco de ese plan, cada imputado tenía asignado un rol específico”, alegaron los jueces.

Según la reconstrucción del caso por los jueces, “Benítez y Ramírez debían proponer espontáneamente dirigirse al naranjal junto con los menores. Una vez allí, procederían a capturar a uno de ellos y entregarlo, en un camino lindero, a Pérez y Caillava, quienes serían los encargados de retirarlo del lugar”.

“Por su parte, Millapi, con la colaboración de Laudelina Peña, debía acompañar a los niños hasta el naranjal, donde ya se encontrarían Benítez y Ramírez. Laudelina, a su vez, tenía la misión de iniciar el trayecto junto a Mónica Millapi y los menores, pero luego regresar a la casa de su madre, Catalina Peña, donde recibiría la noticia de la presunta ‘desaparición’ y actuaría como nexo entre los captores y quienes debían retirar al niño: Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava”, continuaron los camaristas.

Según indicaron, “en el naranjal, Loan fue apartado del resto de los niños, y una vez asegurado su alejamiento del lugar, Bernardino Antonio Benítez dio aviso a Laudelina Peña, dirigiéndose al punto de encuentro con Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. Durante ese lapso, Mónica Millapi permaneció junto a los demás menores, cumpliendo así otra función dentro del plan”.

Finalmente, Laudelina volvió a la casa para recibir el aviso de Bernardino e informar a Pérez y Caillava para que se retiraran de la casa con la excusa de ver el partido de River. Pero en realidad “se dirigieron al lugar convenido, donde Benítez les entregó al niño para ser retirado del predio y apartado de la custodia de su padre”. (TN)