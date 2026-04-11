Crisis recaudatoria: en la localidad de Sauce de Luna pagan con vales de comida

El escenario de alta inflación y pérdida de poder de compra se traduce en situaciones críticas para la administración pública local. En la localidad entrerriana de Sauce de Luna, ante la falta de liquidez, el intendente Alcides Alderete debió reemplazar un bono no remunerativo de $30.000 por un ticket canasta de $50.000 para poder completar los haberes de los trabajadores municipales.

“Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, sentenció el jefe comunal peronista, quien detalló que el 94% de la población no abonó las tasas municipales. El municipio, que recibe unos $167 millones mensuales entre coparticipación nacional y provincial, enfrenta además cuentas embargadas por juicios heredados, lo que derivó en la entrega de estos vales alimentarios para ser utilizados en comercios locales ante la imposibilidad de afrontar pagos en efectivo.

La aceleración del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, que acumula un 8,9% en el primer trimestre de 2026, estuvo explicada también por el rubro Educación, que subió un 8,6% por el inicio del ciclo lectivo, y por el Transporte, que registró un alza del 6,0% debido a los combustibles y el boleto de colectivo.

Mientras tanto, en el mercado de proteínas alternativas, el pollo fresco mostró un alza del 10,9% y el pechito de cerdo un 6,3%.

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Al respecto, la entidad técnica expuso que “en el tercer mes del año se pudo comprar en promedio 3,86 kilos de pollo con 1 kilo de asado”, marcando la pauta de un consumo que se desplaza ante la imposibilidad de sostener la dieta vacuna tradicional frente a una inflación interanual que ya alcanza el 32,1% en la capital del país. (N/A)