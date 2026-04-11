¿Vuelve al ruedo? Reapareció el “Muñeco” Gallardo en un partido de LaLiga

"El Muñeco", en las plateas del estadio de Real Sociedad. Foto: NA.

El director técnico Marcelo Gallardo, que actualmente se encuentra sin club luego de su salida de River, sorprendió al reaparecer en público durante un partido de LaLiga de España.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “Muñeco” fue enfocado por las cámaras de televisión durante el partido en el que la Real Sociedad recibió al Alavés, por la trigésimo primera fecha del campeonato español, y que terminó en empate 3-3.

La última experiencia de Gallardo como director técnico fue en River, donde no tuvo un buen segundo ciclo y terminó dejando el cargo a finales de febrero luego de poco más de un año y medio.

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Esta segunda etapa del “Muñeco” fue totalmente a la primera que tuvo entre 2014 y 2022, en la que hizo historia en River al ganar la impresionante cantidad de 14 títulos (siete locales y siete internacionales), entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018, eliminando en ambas a su clásico Rival, que es Boca.

Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y del Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024.

En el mencionado club árabe, Gallardo terminó dejando el cargo en medio de una muy mala relación con el delantero francés Karim Benzema. (NA).