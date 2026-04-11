Así es el cronograma de celebración

De cara a su Bicentenario, la ciudad se une para festejar su aniversario en una propuesta que reúne lo mejor de nuestra comunidad: su gente y su identidad.

Con el acto oficial previsto para las 10 en la municipalidad, comenzará la celebración.

La continuidad de los festejos será a partir de las 14, con otra edición de Plaza Viva, que contará con música y shows en vivo de artistas locales, feria itinerante de la Economía Social con más de 120 emprendedores, food trucks y carros cubaniteros, Estación para infancias PlaPla, peña y más actividades.

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Se dispondrá un escenario en las escalinatas del Palacio Municipal, que desde las 16 dará lugar a diversos espectáculos con artistas locales.

Habrá presentaciones de Rodi Muskaripa; Dúo Zanata en puerta + Sofía Pagella en voz + Asociación Bahiense de Tango (baile); el Coro Estable de la Ciudad (OAS); Tachame la Doble y Kaiser Carabela.

En tanto, a partir de las 17, se reeditará “La Noche del Centro”, una propuesta que busca transformar el microcentro en un gran espacio de celebración colectiva, del que tomarán parte más de 200 locales comerciales.

Bajo la temática “El cumpleaños de la ciudad”, la iniciativa se desarrollará de 17 a 21 horas e invitará a comerciantes, vecinos y visitantes a ser parte de una jornada con promociones exclusivas, intervenciones artísticas y múltiples actividades culturales.

La peatonalización para la "Noche de los Comercios", desde Brown hasta Dorrego, será de 17 a 21; mientras que calle Alsina, entre Chiclana y San Martín, estará cerrada al tránsito vehicular desde las 8.

También, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad, la Asociación Bahiense de Atletismo llevará adelante el torneo “Aniversario Ciudad de Bahía Blanca”, una jornada deportiva que reunirá a atletas locales y de la región.

El evento tendrá lugar desde las 15 en el Complejo Las Tres Villas, en la pista Armando Sensini. La competencia incluirá una amplia variedad de pruebas de pista y campo, abarcando desde categorías formativas hasta mayores y máster.