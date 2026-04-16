Capturan a una mujer y una menor por robar materiales de construcción en el barrio Patagonia

Una mujer y una menor de 16 años fueron aprehendidas en la mañana del jueves, luego de que fueran sorprendidas robando materiales de construcción y herramientas en una obra que se desarrolla en el barrio Patagonia.

El hecho ocurrió en Yapeyú al 4.500, en las primeras horas de la jornada.

En ese lugar, personal del Comando Patrulla y de la Comisaría Primera aprehendió a María Belén Scerniecki, de 47 años, y a la menor en el momento en que intentaban sustraer herramientas y materiales de construcción en una obra de ese sector.

Los uniformados llevaron adelante el procedimiento alertados por la víctima, que observó lo que estaba ocurriendo a través de las cámaras de seguridad de su propiedad.

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Horas después, y teniendo en cuenta que la sustracción no había sido la primera según el sistema de cámaras de seguridad de la víctima, durante la tarde personal de Investigaciones de la Comisaría Primera realizó un allanamiento en Boyero al 900, residencia de Scerniecki, donde se procedió al secuestro de más materiales de construcción y herramientas.

La mujer quedó aprehendida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 por el delito de robo, y la menor a disposición del fuero de Responsabilidad Juvenil por el mismo delito