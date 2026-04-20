Una parte de Bahía Blanca está sin agua por una rotura en la red

Debido a una rotura en las cañerías, una parte de Bahía Blanca se encuentra con faltante de agua.

Según se indicó desde ABSA, personal operativo está trabajando en la reparación de una rotura provocada por terceros en Pueyrredón y Félix Frías.

Producto del daño, y las tareas de reparación, se registra falta de agua en los barrios AMEF y Más Barrio; mientras que en Loma Paraguaya y Villa Delfina se registra baja presión.

Por esta razón, desde la prestataria se solicita a las personas usuarias, priorizar el uso del agua de red disponible para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

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Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse a la línea telefónica de Asistencia Técnica, 0800-999-2272, o bien a las redes sociales en Facebook y Telegram.