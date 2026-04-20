Asaltó a una joven con un rifle recortado y le robó la moto

Un hombre que asaltó a una mujer con una especie de rifle recortado y le robó una moto fue detenido poco después por personal del Comando de Patrullas y gracias al apoyo del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Se lo identificó como Carlos José Luis Moyano, de 30 años, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15 por el delito de robo agravado de motovehículo.

El delito se cometió sobre las 4.30, cuando un delincuente armado redujo a una joven de 22 años en la primera cuadra de la calle Pedro Pico, cuando se encontraba con una moto Mondial Max blanca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de darse a la fuga, la Policía tomó conocimiento del hecho y se montó un rápido operativo que dio sus resultados en Montevideo y Misiones.

En ese lugar se capturó a Moyano y en medio de un rastrillaje por la zona se recuperó la moto y se secuestró el arma de fuego utilizada, así como una gorra con visera que sería la que vestía el ladrón.

El sospechoso fue conducido, en principio, a la comisaría Primera.