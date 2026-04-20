Asaltó a una joven con un rifle recortado y le robó la moto
Carlos Moyano fue arrestado como sospechoso del delito. Se secuestró el arma de fuego y se recuperó el vehículo.
Un hombre que asaltó a una mujer con una especie de rifle recortado y le robó una moto fue detenido poco después por personal del Comando de Patrullas y gracias al apoyo del Centro Único de Monitoreo (CEUM).
Se lo identificó como Carlos José Luis Moyano, de 30 años, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15 por el delito de robo agravado de motovehículo.
El delito se cometió sobre las 4.30, cuando un delincuente armado redujo a una joven de 22 años en la primera cuadra de la calle Pedro Pico, cuando se encontraba con una moto Mondial Max blanca.
Luego de darse a la fuga, la Policía tomó conocimiento del hecho y se montó un rápido operativo que dio sus resultados en Montevideo y Misiones.
En ese lugar se capturó a Moyano y en medio de un rastrillaje por la zona se recuperó la moto y se secuestró el arma de fuego utilizada, así como una gorra con visera que sería la que vestía el ladrón.
El sospechoso fue conducido, en principio, a la comisaría Primera.