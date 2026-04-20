Amenazas en escuelas: realizaron más allanamientos en Bahía y la zona

Por orden de la Justicia de Garantías del Menor, se realizaron varios allanamientos en nuestra ciudad y la región por las amenazas a distintas escuelas, en el marco de un supuesto reto viral por TikTok relacionado con tiroteos.

El pedido, otorgado por la Justicia, fue planteado por la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, Betina Úngaro, en busca de pruebas para encauzar las investigaciones.

Los procedimientos, según se informó desde la Fiscalía, se llevaron a cabo en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones.

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Esto se suma al operativo que realizó personal de la comisaría Cuarta y la Policía Local, en vinculación con una advertencia en un grupo de WhatsApp de alumnos de la Escuela Secundaria Nº 46, ubicada en Grünbein.

Las investigaciones se iniciaron y se busca recolectar información para identificar a los presuntos autores, a la vez de avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego.

Las tareas que se llevan a cabo en cada causa implican un importante trabajo y despliegue por parte de la Justicia y la Policía, sumado a las medidas preventivas que fueron tomadas por cada una de las instituciones educativas.

Más allá de que las inscripciones plasmadas en las escuelas o las amenazas proferidas de manera virtual puedan contener un peligro potencial o no, la justicia se ve obligada a intervenir de manera formal.

Cada uno de los casos será analizado de manera puntual en una instancia posterior, para determinar si corresponde algún tipo de reparación o responsabilidad por parte de los padres de los menores de edad que originaron los procedimientos, movimientos de fuerzas y operativos tras la concreción de una amenaza o intimidación pública.