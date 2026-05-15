Al barco de los argentinos Lange y Cole Parada se le escapó el triunfo final

(Por Juan José Barzola)

El primer evento de la temporada 2026 despejó muchas incógnitas. Los tres equipos que debutaban en el 52 SÚPER SERIES de vela mostraron rendimientos dispares pero dejaron claro que vienen a competir.

El mejor clasificado fue el No Way Back del holandés Pieter Heerema, que aprovechó la experiencia de su equipo y las prestaciones de su barco (heredados ambos de Quantum Racing American Magic) para firmar un magnífico podio en su debut.

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El Trinity Racing de Joakim Sundberg sorprendió con su primera victoria parcial de 52 SÚPER SERIES el día de su estreno y alternó todo tipo de resultados a lo largo de la semana, incluyendo un DNS por la rotura de su driza de mayor, firmando la décima posición final. Caballo Loco cerró la clasificación, pero regresó a Brasil como 7º en la segunda jornada y un magnífico 4º en la penúltima. Y toda la flota coincide en que navegar con 14 barcos supone un desafío descomunal.

Al barco donde navegan los argentinos Santiago Lange y Cole Parada, el Provezza, se le escapó el triunfo final en la ultima regata del dia.

Puerto Portals cerró la undécima visita de las 52 SÚPER SERIES reafirmando la merecida reputación de la bahía de Palma, que ha demostrado que es un campo de regatas excepcional también en mayo.

Próxima parada, el Mundial en Porto Cervo

Desde Mallorca, las 52 SÚPER SERIES se dirigirán a Cerdeña (Italia) para disputar del 15 al 20 de junio el Rolex TP52 World Championship Porto Cervo, Mundial de TP52 2026.

La flota se reforzará con una nueva incorporación, el Vudu del armador italiano Mauro Gestri, para completar la parrilla más numerosa en la historia del circuito: 15 barcos.

La clasificación

Clasificación Puerto Portals 52 SÚPER SERIES Sailing Week

1. Sled, Takashi Okura, 2+7+9+2+3+2+13+1+3 = 42

2. Platoon Aviation (Alemania), Harm Müller-Spreer, 7+11+5+3+5+3+10+3+4 = 51

3. No Way Back (Países Bajos), Pieter Heerema, 3+8+6+10+7+4+3+6+5 = 52

4. Provezza (Turquía), Ergin Imre, 5+2+3+4+13+7+1+7+14 = 56

5. Alkedo Vitamina (Italia), Andrea Lacorte, 9+9