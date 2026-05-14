Arturo Puig sobre la reacción de Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán: “No me mandó nada”

El actor Arturo Puig se sinceró sobre su vínculo con Susana Giménez y la causa de su distanciamiento. Según explicó, se decepcionó de la actitud de la conductora frente al fallecimiento de su esposa Selva Alemán, una de las etapas más difíciles de su vida.

En una entrevista que brindó con Puro Show (El Trece), el artista confesó que esperaba más apoyo de parte de la conductora, pero en cambio, no obtuvo nada: “Cuando partió Selva,no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”.

“Me sentí un poco... a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”, se sinceró.

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El silencio de la Su fue algo que Puig no entendió y, si bien dejó en claro que no derivó en una pelea, sí marcó un antes y un después en su relación: “No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”.

Por suerte, pudieron dejar cualquier problema en el pasado tras un encuentro donde resolvieron sus diferencias: “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”.

Según explicó, actualmente no existe un conflicto con Giménez: “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.

Arturo Puig y Selva Alemán compartieron un romance de más de 50 años, consolidándose como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Sobre cómo atraviesa la pérdida de su gran amor y cómo vive con el duelo, Puig se sinceró: “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”. (NA)