El FMI dice que la próxima semana aprobará la revisión del programa con la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará la próxima semana el acuerdo con la Argentina y girará US$ 1.000 millones.

"La próxima semana se celebrará una reunión del Consejo. Una vez que el Consejo lo apruebe, se podrá desembolsar U$S 1.000 millones de dólares estadounidenses", informó la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa que se realizó en Washington.

Kozack destacó la marcha del plan económico que está instrumentando el presidente Javier Milei: “El programa está produciendo avances importante”.

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Pese a los buenos augurios, la portavoz evitó explayarse sobre la situación del país ante consultas puntuales como la caída de la recaudación, el impacto en el plano económico de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las marchas de protesta por el recorte a los fondos de educación.

Kozack se concentró en los logros que, desde la visión del FMI, tiene el programa, entre los que destacó la baja de la pobreza y la estabilidad macro económica.

La vocera confirmó que la reunión del Directorio provocará un desembolso de US$1.000 millones.

Respecto de la situación internacional, reveló que el organismo está evaluando que se necesitarán líneas crediticias de entre US$20.000 y US$50.000 millones para asistir a por lo menos 15 países.

Además, anticipó que hay un comité especial de coordinación con el Banco Mundial y a Agencia Internacional de Energía. (NA)