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YPF aumenta 1% sus combustibles y vuelve a congelar los precios por otros 45 días

La medida regirá a partir de la medianoche de este miércoles.

Foto: X/Horacio Marín

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que desde la medianoche de este miércoles, la compañía aumentará el precio de los combustibles en un 1%. Además, agregó que nuevamente congelará los precios para los próximos 45 días.

“A partir de esta noche, YPF aumenta 1% los combustibles y extenderá el buffer hasta 45 días más", comunicó.

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Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que había sido dictado a principios de abril.

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.

Explicó que el aumento del 1% fue tras un "análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda". (con información de Clarín)

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