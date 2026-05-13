Villalonga: allanamiento por tenencia de material de abuso infantil

El secuestro de cuatro teléfonos celulares, entre otras medidas de prueba, fue el resultado principal de un allanamiento que se realizó en Villalonga, en el marco de una causa por tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo, a pedido de la fiscalía Nº 3 de Viedma, estuvo a cargo de personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Drogas Ilícitas de Patagones (UIDDI) de Carmen de Patagones y de la subestación de la Policia Comunal de Villalonga y se dio en una vivienda de la calle Roca al 100 de esa localidad.

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Una mujer de 52 años, identificada como moradora de la casa, fue identificada formalmente por los uniformados que actuaron en el procedimiento.

Amenazas y lesiones

Personal policial de Villalonga, con colaboración de colegas de Stroeder, realizaron un allanamiento por amenazas y lesiones agravadas.

En ese caso, por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 de Bahía Blanca, a partir de una causa iniciada este año, se requisó un establecimiento rural ubicado a 35 kilómetros del casco urbano de Villalonga.

En ese lugar fueron aprehendidos dos hombres de 53 y 25 años y se secuestraron un rifle calibre 22 con mira telescópica, una escopeta calibre16, una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido, y municiones varias, todos elementos de interés en la cauda investigada.

Por otra parte, en Carmen de Patagones, en los últimos días, fueron aprehendidos un hombre de 36 años, por el delito de violación de domicilio, al ser encontrado en vivienda ajena, y un joven de 24, quien portaba un envoltorio con marihuana (agencia Carmen de Patagones).