Hora, TV y formaciones: Argentinos y Huracán cruzan en La Paternal por un lugar en semis

Argentinos Juniors recibirá esta noche a Huracán, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido iniciará a las 21:30 y se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona.

El árbitro principal será Fernando Echenique mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

*La previa

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Argentinos Juniors, que desde el año pasado se convirtió en uno de los animadores del fútbol argentino, se metió en esta instancia después de haber finalizado en la tercera colocación de la Zona B con 29 puntos, para luego derrotar 2-0 a Lanús en los octavos de final.

De esta manera el "Bicho", que es dirigido por Nicolás Diez, se sacó de encima a un más que complicado rival y sueña con seguir avanzando en el campeonato local.

Huracán, por su parte, dio una de las grandes sorpresas de los octavos de final al ganarle 3-2 a Boca en condición de visitante gracias a los goles de Leonardo Gil y Oscar Romero, este último por duplicado.

Así es como el "Globo", que tiene como entrenador a Diego Martínez, se ilusiona con volver a pelear en el campeonato local hasta el final, tal como ocurrió en la Liga Profesional de Fútbol 2024 y en el Torneo Apertura 2025.

*Probables formaciones

-Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

-Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

-Estadio: Diego Armando Maradona

-Árbitro: Fernando Echenique

-VAR: Hernán Mastrángelo

-Hora: 21:30.

-TV: TNT Sports