Monte recibe la Súper Liga: "Me siento una privilegiada de poder estar y ser parte", dijo Yiyo Juárez

Escribiendo un nuevo capítulo en su riquísima historia en el hockey nacional, Atlético Monte Hermoso será desde mañana una de las sedes de la Fase 1 de la Súper Liga, certamen que reúne a los mejores equipos del país.

Dejando atrás horas difíciles para la comunidad por el paso del temporal que afectó sobre todo a la zona costera, con el albirrojo como representante y la cancha de agua del Complejo Municipal como escenario, el balneario vivirá cinco días a puro hockey, siendo uno de los 4 equipos de la ABH que disputará este torneo (ver abajo).

Para saber cómo se transitan esas horas previas, la histórica Giselle Juárez habló con El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play y puede verse en vivo por www.lanueva.com

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"El temporal afectó un montón al pueblo, fueron días bastantes duros. A mí pareja que tiene un parador lo afectó bastante. Ahora estamos cambiando el foco y por suerte ya pudimos arrancar a entrenar con normalidad el domingo", contó Yiyo en relación a lo vivido el último fin de semana.

Justamente por estas complicaciones, Monte no pudo disputar (fue postergado por la ABH) su partido ante Pacífico "A" por una de las semifinales del Torneo Apertura a nivel local.

"Cuando pasan estas cosas, un partido de hockey no era lo más importante", reconoció la delantera del Atlético.

Posteriormente, se metió de lleno en lo que se viene para su club, que debutará el miércoles ante Jockey "B" de Rosario, a partir de las 19.

El jueves, en tanto, cruzará con Universitario de Salta y el jueves cerrará la primera fase ante Palermo Bajo de Córdoba, ambos partidos también comenzarán a las 19.

"Estamos con muchas ganas, muy emocionadas. Después de tantos años poder recibir por primera vez un torneo nacional va a ser un momento histórico para nuestro club. Me siento una privilegiada de poder estar y ser parte después de tantos años. Fui mamá hace 8 meses y volver y tener la noticia de que este torneo se iba a hacer acá me sigue emocionando por toda la historia que tiene el club. Hay mucha gente trabajando en el día para que esto sea posible y estar siempre en el más alto nivel, que nos permitan poder ser sede de este gran torneo que siempre lo fuimos a jugar afuera, viajando un montón. Hoy poder recibirlos en casa es un privilegio", reconoció Yiyo, quien regresó para esta temporada, luego de no jugar el 2025 por su maternidad.

"Cambia mucho la mentalidad después de ser madre -admitió-. Mis compañeras me incentivaron mucho a que vuelva y tengo otras que han vuelto, con las que inicié el deporte acá hace muchos años. Es como que se reunió todo como para que se dé. Barbi (Dichiara) que volvía a jugar después de la lesión que le hizo perder la Liga del año pasado. Eran un montón de cosas que se volvían a juntar y es imposible decir que no. La verdad que estoy disfrutándolo un montón. Nos llena de orgullo y felicidad poder recibir a todos los equipos acá", remarcó.

Además, contó cómo modificó su rutina el ser mamá y volver a jugar con el equipo.

"Al principio me costó mucho física y mentalmente, después uno se va organizando. Tengo un montón de personas que me apoyan. Este es un grupo muy joven, siento que el club está empezando otro ciclo deportivo. Hay un entrenador nuevo que vino con muchísima energía y eso al club y a las jugadoras en sí les dio una motivación extra. Ya estando tan grande y siendo parte de este cambio, pudiendo aportar en todo lo que pueda dar yo, con toda la historia del club y demás me siento muy acompañada", agradeció.

"Mi pareja, mi mamá, mi familia +enumeró-, me dieron ese empujón para que me anime y no me rinda, que no diga que por soy mamá sintiera que no iba a poder hacerlo. También siento que si por ahí me faltaba jugar algo con el club era esto, después de tantos años, que inicié con la cancha de arena y hoy poder tener la de agua y que el torneo se haga acá también para mí en mi carrera deportiva era imposible decir que no y decirme que no a mi misma. Es hermoso poder trabajar acá. Estuve mucho tiempo afuera y siempre tuve ese pendiente de poder estar acá y de disfrutar de todo, de Monte Hermoso en general y del deporte, porque se trabaja tanto y hay tanta energía para que el deporte crezca que es hermoso poder trabajar de lo que una le gusta".

Por todo lo vivido en aquellas primeras ligas nacionales en las que Monte se fue abriendo camino, sin dudas serán días especiales para todos los que componen al club, que ahora se dará el gusto de recibir en su casa este torneo.

"Todos los días cuando me levante me voy a tomar ese rato para estar consciente de lo que se nos viene, de poder disfrutarlo y aprovechar al máximo. También que la gente de Monte lo pueda vivir acá, que no tenga que viajar, que nos pueda venir a acompañar. Para nosotros también es un torneo que sigue haciendo crecer el deporte y mostrando lo que es Monte a nivel turístico", remarcó Yiyo.

Este nuevo desafío le llegó a Monte en el inicio de un nuevo proceso, encabezado por el cambio de entrenador, con la llegada de Agustín Scanio en lugar de Martín Berlatto, quien sigue siendo parte del cuerpo técnico.

"Se nos pasó bastante rápido, siento que se nos vino encima la Liga. El cambio del cuerpo técnico también lleva un proceso. El otro lo hablábamos con el psicólogo (Ignacio Busca) que para nosotras también es tener paciencia, sobre todo para las mas jóvenes. A veces uno en esto de querer ganar, de que nos vaya bien se olvida de tener esa paciencia, Agustín (el entrenador) también es muy joven. Entonces, uno siempre quiere estar en lo más alto, pero también tenemos que saber que estamos en un proceso nuevo, que es un ciclo nuevo y que hay que ir de a poco. Obviamente que vamos a ir por todo, estamos trabajando para eso. El trabajo físico ha sido muy duro, nos propusimos hacer una buena pretemporada y lo logramos. Ahora estamos ajustando los últimos detalles. Hay mucha gente trabajando, tenemos todo, en ese sentido somos unas privilegiadas", remarcó.

Además, la exjugadora de Las Leonas y San Fernando, entre otros equipos, contó cuáles son los objetivos.

"Siempre decimos que cada partido es una final. Vamos a tener que trabajar el tema de jugar en casa, porque para nosotros también es algo nuevo y eso a veces pesa y hay que saber manejarlo. Seguramente va a venir mucha gente a vernos y creo que vamos a tener que saber trabajar lo emocional y hacer un buen hockey. Trabajamos un montón y hay jugadoras que vienen en procesos largos, nuestro sueño es volver a jugar un Súper 8 y ganarlo. Ese sería nuestro gran sueño", avisó Juárez.

"Estoy tratando de abstraerme un poco -admitió-, por el hecho de estar en Monte uno se relaja un poco, porque se viene todo encima pero estás acá, en tu casa. Te da tranquilidad y a la vez no. Pero como te digo, poniendo el foco en la Liga, porque con lo del temporal y otra cosas personales te descolocan un poco pero intentando poner el foco en esto que va a ser algo inolvidable para todas", se ilusionó.

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*A la ruta

Universitario "A" y Pacífico "A" serán los otros representantes de la Asociación Bahiense de Hockey en la Súper Liga femenina, aunque disputarán la Fase 1 en otras sedes.

Por caso, ambos elencos partieron ayer desde nuestra ciudad para instalarse en Rosario (el albirrojo) y en Mendoza (el Verde), donde competirán desde mañana y hasta el domingo.

Uni debutará frente Santa Fe RC, mañana a las 9.

Mientras que Pacífico lo hará frente a Murialdo de Mendoza, a las 12.50.

Además, en la rama masculina, Puerto Belgrano se presentará en Tucumán por la misma instancia.

El equipo de La Base hará su estreno mañana ante Talleres de Paraná, desde las 12.