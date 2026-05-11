Boca, con Faggiano, repitió ante Oberá, donde se destacó Azpilicueta; y cayó Quimsa, con Ruesga

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Boca e Instituto ganaron como visitantes los segundos partidos de las series correspondientes a los cuartos de final de la Liga Nacional.

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El xeneize derrotó a Oberá, en Misiones, 102 a 80, sumando su séptimo triunfo consecutivo y manteniendo el invicto (5-0) en playoffs, para quedar 2-0 y a una victoria de las semifinales.

La base de este Boca positivo, que lo encuentra en el mejor momento de la temporada, estuvo en una defensa colectiva consistente, sin altibajos, que supo capitalizar con una gran producción ofensiva, que incluyó ¡18-34/52% en triples!

Y lo curioso es que los mismos se los repartieron entre ocho protagonistas: Santiago Scala (5-7), Franco Giorgetti (4-7), Agustín Barreiro (3-6), Michael Smith (2-5), Juan Martín Guerrero (1-1), Nicoás Stenta (1-2), Martín Cuello (1-2) y Sebastián Vega (1-2).

El único que tiró y no convirtió de tres puntos (0-2) fue Lucas Faggiano, aunque el bahiense respondió en otros apartados: 4 puntos (2-4 en dobles), 2 rebotes, una asistencia y un recupero, en 15m13.

Además, Boca repartió 26 asistencias (5 Caffaro).

Santiago Scala fue el principal goleador, con 21 puntos (5-7 en triples, 2-2 en dobles y 2-2 en libres), más 4 asistencias, un recupero y un rebote.

En tanto, el bahiense Alejo Azpilicueta el goleador del local, con 20 puntos (4-6 en triples, 3-3 en dobles y 2-2 en libres), más 4 rebotes y 2 recuperos, en 17m59.

El tercer juego en La Bombonerita será el jueves, a las 22.10

En Santiago

Instituto se recuperó de la amplia derrota del juego 1-0, superó de visitante a Quimsa, 80 a 74 y la serie se aseguró un cuarto encuentro.

Los santiagueños dominaron en gran parte del trámite, aunque un mejor cierre le permitió a los cordobeses llevarse la victoria.

El tercer partido será el jueves a las 21.

En Quimsa, el bahiense Fausto Ruesga jugó 17m11, sumando 3 puntos (1-1 en t3 y 0-1 en t2), 2 rebotes y un recupero.

La figura fue Gastón Whelan, autor de 22 puntos (3-6 en t3, 4-6 en t2 y 5-6 en t1), más 8 rebotes, 2 asistencias y un recupero.

Permanencia

Este martes, Argentino recibirá a Atenas, desde las 22.10, en el cuarto juego de la serie por la permanencia, la cual lideran los juninenses 2-1. En caso de repetir se asegurarán la categoría y, de triunfar Atenas, se definirá el domingo en Córdoba.