Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.420,00 para la venta y de $1.392,00 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,42% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.420,00 (+0,42%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.405,00 (+0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.427,32 (-0,17%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.484,16 (-0,22%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 499 puntos básicos (-2,50%).