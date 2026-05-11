Liga Sureña: El Burgués le sacó el invicto a Bernasconi y Unión de quedó con el clásico de Villa Iris
Independiente de Jacinto Araúz venció al líder de la Zona A 1 a 0. En la B manda Pampero, pero el Panza Verde festejó en el derby de Villa Iris. También festejó Gimnasia en el clásico de Darregueira.
Independiente de Jacinto Aráuz, Pampero de Guatraché, Unión de Villa Iris y Gimnasia de Darregueira fueron los grandes ganadores del domingo, tras jugarse la 7ª fecha de la Copa del Sur en la Liga Sureña.
El Burgués le sacó el invicto a Bernasconi en la Zona A tras vencerlo en casa por la mínima diferencia.
En tanto, en la Zona B, Pampero venció como visitante a Alpachiri 3 a 0 y sigue firme en la cima.
Por su parte, Unión de Villa Iris celebró en el clásico al ganarle de local a Rampla Juniors 3 a 1.
Mientras que en el Interzonal, Gimnasia se llevó el clásico al vencer a Club Darregueira como visitante por un contundente 3 a 0.
--Resultados
--Zona A : Argentino 3 (Iñaki Machinena --2-- y Tomás Meringer), Colonial 0; Huracán de Guatraché 0, Unión de Campos 0 e Independiente 1 (Leonel Martens), UD Bernasconi 0.
--Zona B: Union VI 3 (Tobias Gatti--, Nicolás Pucci y Federico Iñón), Rampla Juniors 1 (Lucas Machain). Sportivo y Cultural 1 (Sergio González), Villa Mengelle 1 (Alan López) y Alpachiri 0, Pampero 3 (atías Strack, Alexis Blanco y Tomás Onorio).
--Interzonal: Club Darregueira 0, Gimnasia 3 (Alan Nungeser, Tomás Baigorria y Gonzalo Reyes).
Las tablas
Artilleros