Liga Sureña: El Burgués le sacó el invicto a Bernasconi y Unión de quedó con el clásico de Villa Iris

Independiente de Jacinto Aráuz, Pampero de Guatraché, Unión de Villa Iris y Gimnasia de Darregueira fueron los grandes ganadores del domingo, tras jugarse la 7ª fecha de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

El Burgués le sacó el invicto a Bernasconi en la Zona A tras vencerlo en casa por la mínima diferencia.

En tanto, en la Zona B, Pampero venció como visitante a Alpachiri 3 a 0 y sigue firme en la cima.

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Por su parte, Unión de Villa Iris celebró en el clásico al ganarle de local a Rampla Juniors 3 a 1.

Mientras que en el Interzonal, Gimnasia se llevó el clásico al vencer a Club Darregueira como visitante por un contundente 3 a 0.

--Resultados

--Zona A : Argentino 3 (Iñaki Machinena --2-- y Tomás Meringer), Colonial 0; Huracán de Guatraché 0, Unión de Campos 0 e Independiente 1 (Leonel Martens), UD Bernasconi 0.

--Zona B: Union VI 3 (Tobias Gatti--, Nicolás Pucci y Federico Iñón), Rampla Juniors 1 (Lucas Machain). Sportivo y Cultural 1 (Sergio González), Villa Mengelle 1 (Alan López) y Alpachiri 0, Pampero 3 (atías Strack, Alexis Blanco y Tomás Onorio).

--Interzonal: Club Darregueira 0, Gimnasia 3 (Alan Nungeser, Tomás Baigorria y Gonzalo Reyes).

Las tablas

Artilleros