Liga de Villarino: Ascasubi quedó a un pasito de quedarse con el 1
El albiceleste y campeón defensor se impuso en casa ante 12 de Octubre 2 a 0. Ferroviario de Argerich no para de sorprender.
Social Ascasubi sigue firme y quedó a un paso de asegurarse el sitial de privilegio tras vencer a 12 de Octubre como local 2 a 0, en el marco de la 8ª fecha del certamen Apertura de la Copa Axión Puerta Patagonia que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
A falta de una jornada, el albiceleste conservó la cima y lidera por diferencia de gol ante el sorprendente Ferroviario de Argerich, que superó en casa a Juventud Agraria de Algarrobo 3 a 1.
Además, hubo triunfos de Caza y Pesca de Médanos en Buratovich ante Tenis (2-1), Juventud Unida en casa ante San Adolfo (4-0) y de Cobolvi en cancha de Barrio Africa (1-0).
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La tabla
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