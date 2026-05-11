Pasó un año detenido pero dijo que mintió para que su pareja no estuviera presa

Más de un año permaneció detenido un hombre que decidió hacerse cargo de un delito que no cometió para proteger a su pareja.

A principios de 2025, Jonathan Fabio Cayunir asumió la propiedad de la droga que la policía secuestró durante un allanamiento en su vivienda del barrio Moresino.

En el procedimiento también había sido aprehendida Adriana Soledad Saravia, aunque posteriormente recuperó la libertad cuando el hombre declaró y la desvinculó.

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Esa situación se sostuvo hasta hace algunos días, cuando en el juicio oral la mujer contó la verdad y quedó expuesta la situación.

Admitió su responsabilidad, se disculpó y permitió que el sujeto deje la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

Así lo determinó el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, quien en el juicio oral decretó la absolución de Cayunir y sentenció a Saravia a la pena de 4 años y medio de prisión.

Pese a esto, a no existir un pedido de detención por parte de la fiscalía, la mujer permanecerá en libertad hasta que el fallo condenatorio adquiera firmeza.

El comienzo

El 30 de enero del año pasado, luego de denuncias anónimas sobre la presunta venta de estupefacientes, efectivos de Narcotráfico allanaron una vivienda ubicada en Darregueira al 3200, donde en la zona de la cocina incautaron 26,6 gramos de cocaína, recortes de nylon, una balanza de precisión, celulares y dinero.

En el lugar se encontraba Saravia, su hermano, un hombre y media hora después arribó Cayunir.

Este último declaró durante la instrucción de la causa ante el fiscal Mauricio Del Cero y sostuvo que le pertenecía la droga encontraba en el domicilio.

La mujer, por su parte, sostuvo que desconocía la presencia de esos elementos en su hogar.

Pese a esto, en el debate oral el representante del Ministerio Público acusó a la pareja de tener conjuntamente la posesión de la sustancia con la finalidad de comercializarla.

Cayunir habló en el debate en la audiencia y dijo que anteriormente había declarado en su contra “por el estado de salud de su mujer”.

Agregó que “se hizo cargo porque su pareja estaba teniendo muchos problemas, detenida y lejos de sus hijas”.

Señaló además que “no le gustaba verla donde estaba y fue muy chocante para él”.

También declaró Saravia, quien se disculpó con el sujeto “por haberlo llevado a tomar esa decisión”.

“Esto fue culpa mía y ahora que estoy mejor psicológicamente me hice cargo y responsable.

Afirmó que le duele “haberlo dejado hacerse cargo” y que el hombre “no tiene ningún vicio, ni siquiera fuma”.

Vigilancia

Un efectivo policial dijo que comenzaron a investigar a partir de una denuncia anónima y que verificaron la presencia de personas que llegaban al domicilio de los imputados y permanecían durante períodos cortos.

Agregó que se trataba de un “barrio hostil” y un lugar complicado para realizar vigilancia encubierta.

Otro uniformado refirió que los movimientos se advirtieron en horario nocturno, pero que no vio entrar y salir a los imputados.

Por otra parte, el análisis del teléfono celular de la mujer arrojó el hallazgo de mensajes relacionados con la actividad ilegal.

En ellos se hablaba de pedidos, pagos y lugares donde presuntamente se realizaban las maniobras.

“Con relación a Saravia, no albergo duda alguna que se encuentra legalmente acreditada tanto la tenencia de las sustancia estupefaciente secuestrada, como asimismo que dicha sustancia tenía como fin último su comercialización a potenciales consumidores”, indicó el juez.

Finalmente, respecto de Cayunir, el magistrado refirió que “no surgen elementos suficientes” que permitan acreditar que tuvo en forma conjunta con la mujer la droga incautada.