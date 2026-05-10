Caputo negó que el caso de Adorni afecte la economía y prometió que “desde junio vienen los mejores meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni no impacta en la economía y anticipó que “a partir de junio vienen los mejores meses”.

“Pienso lo mismo que el Presidente. Piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Tiene los papeles y Si el Presidente pensara que no es una persona honesta y lo defendiera, me parecería mal. Pero si piensa que es honesto y no lo defendiera por lo que puedan opinar los demás, me parecería peor. Me deja tranquilo la actitud del Presidente. El día de mañana podemos estar en esa situación cualquiera de nosotros y es bueno saber que si el Presidente piensa así de vos, te va a defender y no va a pensar en si su imagen subió o bajó”, sostuvo. En esa línea, indicó: “Él tiene que presentar todos sus papeles. Si no tiene las cosas en orden, la Justicia no va a pasarle desapercibida”.

De todas formas, Caputo insistió con que el caso que tiene en la mira al jefe de Gabinete no tiene impacto en la economía real: “Es la forma de pensar de mucha gente porque es lo que pasó tradicionalmente cuando gobernaba el peronismo. Hoy Argentina está con un programa más sólido que hace que se parezca más a un país normal”.

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“Este es el único país en donde si pasaba algo en la política tenía impacto porque la economía estaba desordenada. Este no es el caso, el riesgo país está en mínimos y nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni”, reforzó en declaraciones a LN+.

El titular del Palacio de Hacienda, a su vez, destacó el repunte de la actividad económica: “A partir de junio se vienen los mejores meses. Estamos en un proceso de recuperación. La industria se recuperó fuertemente, la construcción también y la mayoría de los sectores venían fuertemente arriba”.

“Entramos en un proceso más virtuoso donde estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado, que fue muy fuerte, y entramos en un proceso de desinflación nuevamente. La inflación de abril va a dar sustancialmente más bajo que marzo”, agregó.

El ministro reconoció que durante los últimos seis meses hubo deterioro del poder adquisitivo, pero aclaró: “También cuando miramos la película completa vemos que se crearon 130 mil puestos de trabajo desde noviembre de 2023 en el sector informal. Los salarios formales están prácticamente igualados a la inflación y creemos que van a empezar a recuperarse”.

Según Caputo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) -que mide el INDEC) está en niveles récord: “Estamos en el nivel más alto, hay récord de consumo y récord de exportaciones. Los datos son contundentes, este es el camino”.

“El dólar está muy tranquilo y, de hecho, es otra prueba de que la Argentina se está recibiendo de país serio. En cualquier otra época, un shock externo hubiera sido suficiente para mandar el dólar y la inflación a las nubes. La Argentina es el ejemplo del país más solvente y menos vulnerable a este shock. El nivel de inversiones que están viniendo, el respeto que genera el Presidente, es un atajo importante para las inversiones. Se traduce en empleo, crecimiento y recaudamos más. Es un círculo virtuoso", argumentó.

Sobre el final, el funcionario se refirió a la pregunta sobre los sobresueldos que no contestó en conferencia de prensa: “Obvio que no cobramos sobresueldos. Hay cosas que no necesitan respuesta. Se cae de maduro”. (TN)