Ganaron los seis de arriba y la tabla se partió un poco más tras la octava fecha de la LBB Bronce
Bahiense del Norte B y Sportivo Bahiense B continúan en lo más alto. También triunfaron Caza y Pesca, Barracas, Pellegrini y Los Andes.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Tres victorias locales y otras tantas visitantes, todas conseguidas por los seis equipos que están de mitad de tabla para arriba, se registraron esta noche por octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".
Bahiense del Norte B superó en Pedro Luro a Fortín Club, por 79 a 62 y Sportivo Bahiense B, de local, a Sporting, por 87 a 60, manteniéndose ambos en lo más alto de las posiciones.
En tanto, Caza y Pesca Huracán Médanos le ganó a Bella Vista, 78 a 77; Barracas a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), en cancha de Argentino, 72 a 45; Pellegrini a Velocidad B, 90 a 50 y Los Andes a Whitense, 75 a 70.
Fortín Club 62, Bahiense B 79
Bahiense del Norte B sumó la sexta victoria consecutiva, esta vez en Pedro Luro, ante el colista Fortín Club, por 79 a 62 y continúa bien arriba en las posiciones.
Fue decisivo para marcar la diferencia el 8-16 en triples del primer tiempo, rubro en el que completó 13-35.
César Massa fue el líder, con 5 de 7 triples (18 puntos en total); Juan Manuel Pites aportó también 18 unidades (2-5 en t3, 4-8 en t2 y 4-4 en t1). Mientras que Leonardo La Bella dio 6 asistencias y anotó 14 puntos y Marcos Fernández bajó 12 rebotes.
En el verdiamarillo, Rodrigo Osinaga metió 11 puntos y tomó 8 rebotes, a la vez que Brian Ruiz bajó 10 rebotes y metió 9 unidades.
Fortín Club (62): R. Osinaga (11), L. Sensini (2), G. Zaccara (10), J. Huenuqueo (7), B. Ruiz (9), fi; W. Ruiz (5), H. Martínez, B. Rodríguez (11), J. Aispuro (5), N. Santos (2) y R. Sánchez. DT: Mario Zaccara
Bahiense del Norte B (79): F. Sureda (2), J.M. Pites (18), A. Tavella (8), C. Massa (18), M. Fernández (2), fi; L. La Bella (14), J. Reta (3), B. Massa (3), F. Pérez (9), A. Vilarino y A. De Beistegui (2). DT: Santiago Cappa.
Cuartos: Fortín Club, 17-28; 28-47 y 43-69.
Árbitros: Juan Agustín Matías y Fabrizio Rey.
Cancha: Blas Ciccone (Fortín Club).
Sportivo B 87, Sporting 60
Sportivo B se anotó el sexto triunfo consecutivo y se mantuvo en lo alto de la tabla, tras superar a Sporting, 87 a 60.
En el tricolor sobresalió Yoel Asnaghi, con 19 puntos (4-5 en triples, 3-3 en dobles y 1-3 en libres), más 5 rebotes.
Otro de los que aportó su experiencia fue Lucas Santarelli: 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Y Luciano Temporelli colaboró con 13 unidades (8-10 en libres).
En el rojinegro, Rodrigo Frontalini convirtió 18 puntos (2-5 en t3, 5-8 en t2 y 2-3 en t1), Boris Kumorkiewicz sumó 11 unidades (7-10 en t1) y Mauricio Miguez bajó 9 rebotes.
Sportivo B (87): F. Galassi (3), S. Simón (9), L. Temporelli (13), J. Asnaghi (19), L. Santarelli (10), fi; F. Arizcuren (6), B. Guaglianone (10), J. Abad (9), G. Plunkett, J. Labarere (5), B. Wais y J. Altamirano (3). DT: Joaquín Tuero.
Sporting (60): B. Falcioni (8), G. Martínez (9), G. Díaz (3), B. Kumorkiewicz (11), M. Miguez (4), fi; A. Cisneros (1), R. Frontalini (18), M. Begbeder (2), A. Villanueva (2), L. Erquiaga (1) y M. Gómez (1). DT: Ian Costa.
Cuartos: Sportivo B, 21-17; 46-34 y 69-46.
Árbitros: Emanuel Sánchez y Alberto Arlenghi.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Fútbol y Tenis 45, Barracas 72
Barracas sumó la cuarta victoria consecutiva, al vencer a Fútbol y Tenis, 72 a 45, en cancha de Argentino.
Los destacados de la visita fueron Rafael Eliosoff, con 13 puntos (7-8 en libres y 3-4 en dobles), más 9 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, y también Luciano Polak, autor de 20 unidades (3-9 en t3, 4-8 en t2 y 3-3 en t1).
En los de Burato, Juan Pablo Dumrauf terminó con 20 puntos (2-4 en t3, 6-9 en t2 y 2-6 en t1) y 9 recobres.
Fútbol y Tenis (45): J. Wainmaier (11), G. Semper (3), F. Mutuverría (2), I. Gaggioli, J. Tschering, fi; J.D. Pérez (7), E. Sánchez, J.P. Dumrauf (20), S. Esquivel, J. Monaldi y F. Crocioni (2). DT: Andrés Del Sol.
Barracas (72): A. Passeggi (4), M. Capurso (9), L. Polak (20), D. Ilari, R. Contreras, fi; A. Astradas (8), L. Durán (4), R. Eliosoff (13), W. Rojas (3), M. Quevedo (11), A. Ciamprone y A. Aliscioni. DT: Albano Schneider.
Cuartos: Fútbol y Tenis, 21-19; 32-35 y 39-66.
Árbitros: Sam Inglera y Francisco Irrazábal.
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Pellegrini 90, Velocidad B 50
Pellegrini se recuperó luego de dos caídas, con una clara victoria ante Velocidad B, por 90 a 50.
Encabezado por Iván Gómez Lepez (13 puntos, con 3-6 en t3, 1-1 en t2 y 2-2 en t1), más 10 rebotes y 6 asistencias, los locales encontraron un parejo rendimiento.
Por caso, anotaron 14 puntos Lucas Cataffi (2-3 en t3 y 4-5 en t2) y Mateo Barrera (4-7 en t3, más 7 rebotes). Mientras que Nicolás Themtham aportó 8 asistencias y 6 recobres y Andrés Almirón completó 10 unidades (5-6 en t2) y 4 rebotes.
Pellegrini (90): J.I. Castro (7), N. Themtham (5), I. Gómez Lepez (13), S. Frayssinet (4), Andrés Almirón (10), fi; F. Godeas (9), L. Cataffi (14), M. Barrera (14), G. Conti (6), F. Godeas (4), F. Pozzi (2) y B. Romero (2). DT: Juan Sergio Palumbo.
Velocidad B (50): E. González (5), F. Martínez (4), B. Schulz (6), N. Valdebenito (7), T. Moreira, fi; T. Rollhaiser (2), R. Copreni (10), S. Hiebaum (11), J.I. Del Molino (3), T. Carvalhosa, F. Mastrandrea (2) y T. Gelabert. DT: Santiago Piñeiro.
Cuartos: Pellegrini, 25-13; 46-24 y 72-34.
Árbitros: Ariel Di Marco y Ariel Mallimaci.
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Caza y Pesca 78, Bella Vista 77
Caza y Pesca, que metió ¡2 de 20 en libres! sufrió muchísimo para ganarle al ascendente Bella Vista, 78 a 77.
En los medanenses, Herman Banegas anotó 12 puntos (6-10 en dobles y un curioso 0-10 en libres), más 22 rebotes; Juan Cruz Redivo anotó 14 unidades, más 7 rebotes y 7 asistencias, mientras que Nicolás Sánchez fue el goleador, con 18.
En el verde, Santiago Durando metió 13 puntos, dio 11 asistencias y bajó 9 rebotes, en tanto que Tomás De Cascos aportó 16 unidades y 7 rebotes.
Caza y Pesca (78): N. Sánchez (18), J.C. Redivo (14), M. Nievas (13), F. Perrín (8), H. Banegas (12), fi; T. Martz (5), B. López (6), B. Meschini (2) y J. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.
Bella Vista (77): S. Bertoni (5), S. Durando (13), T. De Cascos (16), R. Inglera (20), F. Figueroa, fi; F. Ariza (12), B. Ruesga (2) y R. Alesso (9). DT: Pablo De Cascos.
Cuartos: Caza y Pesca, 22-16; 38-34 y 57-59.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.
Cancha: Caza y Pesca.
Whitense 70, Los Andes 75
Los Andes se anotó un triunfo clave, de visitante ante Whitense, por 75 a 70.
Fue la tercera victoria en fila del equipo puntaltense, que tuvo en su mejor versión al estadounidense James Danzey: 28 puntos (1-5 en triples, 8-13 en dobles y 9-9 en libres), más 11 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.
También fue valioso el trabajo de Iván De Brakeleer, con 16 unidades (3-9 en triples, 1-1 en dobles y 5-13 en libres), más 11 recobres, y de Matías Varela (10 puntos y 9 rebotes).
En los locales hubo 7 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Leonardo Robledo, 10 puntos y 7 rebotes de Carlos Nador, en tanto que Jeremías Burgos fue el máximo anotador, con 15 (3-9 en t3).
Whitense (70): C. Nador (10), F. Pentenero (11), Agustín Almirón (6), M. Herbalejo (2), L. Robledo (7), fi; F. Cruz (4), T. Iturriaga, G. Resler (8), J. Burgos (15), R. Ocampos (6) y U. Martínez (1). DT: Sebastián Dodero.
Los Andes (75): D. Heredia, M. Murphy (16), N. Schiaffino (3), I. De Brakeleer (16), J. Danzey (28), fi; A. García Bambill (2), M. Varela (10), G. Chávez y F. Herrera. DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Whitense, 15-13; 31-39 y 55-54.
Árbitros: Horacio Sedán y Joaquín Binsou.
Cancha: Hugo López (Whitense).
El miércoles
La séptima fecha, suspendida el último miércoles, se disputará el próximo miércoles: Barracas-Caza y Pesca, Bella Vista-Pellegrini, Los Andes-Sportivo B, Velocidad B-Whitense, Sporting-Fortín Club (en Espora) y Bahiense B-Fútbol y Tenis.
Posiciones
1º) Bahiense B, 13 puntos (6-1)
1º) Sportivo B, 13 (6-1)
3º) Caza y Pesca, 12 (5-2)
3º) Barracas, 12 (5-2)
3º) Pellegrini, 12 (5-2)
3º) Los Andes, 12 (5-2)
7º) Whitense, 10 (3-4)
7º) Sporting, 10 (3-4)
9º) Velocidad B, 9 (2-5)
10º) Fútbol y Tenis, 8 (1-6)
10º) Bella Vista, 8 (1-6)
12º) Fortín Club, 7 (0-7)