Después del clásico, Olimpo expone su invicto en Bahía y Villa Mitre buscará romper la racha en el Conti

Olimpo y Villa Mitre vuelven a ver acción esta tarde, en la continuidad de la Zona 4 del Torneo Federal A, luego de haberse cruzado en el clásico.

Por la octava fecha, el aurinegro expondrá su invicto en Bahía, recibiendo a Germinal de Rawson.

El juego comenzará 15.30 y será dirigido por Diego Novelli Sanz.

Mientras que el tricolor visitará a Brown de Madryn a partir de las 15.

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El árbitro en el Raúl Conti será Leandro Sosa.

*Cómo llegan

Villa Mitre y Olimpo se enfrentaron el último domingo en El Fortín, empatando sin goles en el 33 clásico del historial.

Para el tricolor significó la tercera igualdad consecutiva.

Mientras que para el aurinegro fue el primer empate y la primera vez que no marca goles en la temporada, luego de 5 victorias en fila.

Los rivales de los equipos liguistas, en tanto, atraviesan diferentes realidades.

Brown, por su parte, marcha último con 2 unidades y el miércoles confirmó a su nuevo entrenador.

Christian Corrales asumió en lugar de Emanuel Trípodi, tras dejar San Martín de Mendoza.

Además, el pasado domingo, en el empate ante Círculo (1 a 1), el DT fue Martín Rolle (Director Deportivo) como interino.

Germinal, en tanto, se midió ante Alvarado en el último juego y ganaba 1 a 0, cuando el encuentro fue suspendido a falta de poco minutos para el final, por pirotecnia en el estadio.

Tras la presentación del informe del árbitro puntaltense Fernando Marcos, el Tribuna de Disciplina dio por finalizado el encuentro y el albiverde sumó los tres puntos.

No obstante, el club chubutense recibió una sanción económica con una multa de cien entradas por tres fechas (entre 6 y 8 millones de pesos).

Además, los jugadores Ignacio Terán y Federico Cárcamo, expulsados ese día, recibieron una fecha de suspensión y no podrán estar hoy ante Olimpo. También recibió una fecha el defensor de Alvarado Tomás Fernández.

Mientras que el entrenador del equipo marplatense, Pablo Martel, recibió dos fechas de suspensión.

*Sin Guille por un tiempo

Olimpo perdió por lesión a una de sus figuras: Braian Guille.

En la semana se confirmó que el atacante aurinegro sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y ya se encuentra en proceso de recuperación, luego de salir reemplazado el último domingo en el clásico (fotos), cuando se aplicó hielo en la zona.

Esta dolencia lo tendrá afuera de las canchas por algunas semanas, por lo que se ausentará en los próximos juegos del equipo.

Según lo visto en lo que va del torneo, el reemplazante de Guille sería Cristian Ibarra, quien lo reemplazó ante Germinal (hizo el gol del triunfo) cuando Braian estuvo afuera por una lesión muscular grado 1 en el aductor derecho, y también el último domingo en El Fortín.

La otra principal novedad es la inclusión por primera vez en la lista del delantero pampeano Joaquín Susvielles.

De esta manera, los elegidos por Carlos Mungo para esta tarde son:

-Arqueros: Cristian Geis y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustí Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Cristian Ibarra, Santiago Llano, Federico González, Marcelo Olivera y Susvielles.

*Por romper el maleficio

Mujica la lucha en la última visita de Villa Mitre al Conti.

Villa Mitre buscará hoy la primera victoria como visitante de la temporada (suma dos derrotas y un empate), ante un rival que nunca pudo vencer en esa condición.

En 16 presentaciones ante Brown en el Raúl Conti, el tricolor cayó en 14 (acumula 7 consecutivas) y tan sólo empató en dos.

Las únicas dos veces en las que sumó fue el 31 de agosto de 2008 (0 a 0) y el 28 de septiembre de 2003 (2 a 2).

Su última visita al Raúl Conti fue el pasado 5 de octubre, cuando perdió por 3 a 0 en el partido de ida de los 16avos de la Reválida. Luego, la Villa se impuso por 2 a 1 en Bahía pero no le alcanzó para avanzar de fase.

Para tratar de revertir esta estadística, Diego Cochas citó a los siguientes jugadores:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Coronel.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva, Diego Avit y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti y Víctor Ayala.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Tomás Ibarra y Santiago Gómez.

El único cambio con respecto al último juego es la salida de Marcos Escobar por Avit.

*El resto

Los otros dos juegos del grupo también irán hoy y ambos a las 15.

En Viedma, Sol de Mayo recibirá a Círculo Deportivo con arbitraje de Leandro Hartfiel.

Mientras que en Mar del Plata, Alvarado esperará por Santamarina. Dirigirá Fernando Rekers.

Libre tendrá Kimberley.

*La tabla

1) Olimpo, 16 puntos; 2) Kimberley, 10; 3) Germinal, Sol de Mayo y Alvarado, 9; 6) Santamarina, 7; 7) Villa Mitre, 6; 8) Círculo, 4 y 9) Brown, 2.

*Datos estadísticos: gentileza Eduardo "Cocho" López