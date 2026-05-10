Tenis de mesa: Bahía Blanca será sede de la tercera fecha puntuable del circuito anual
Se jugará el próximo sábado 16 de este mes.
La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) anunció la realización de la tercera fecha puntuable del circuito anual 2026, que tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo desde las 9 horas en el Polideportivo Norte (Vieytes 2.700).
El certamen llega tras dos jornadas que marcaron récord de inscripciones, con la participación de jugadores provenientes de La Pampa, Chubut, Río Negro y de localidades cercanas como Punta Alta, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Sierra de la Ventana, Trenque Lauquen, Médanos y Huanguelén.
Para esta tercera cita la organización prevé que las 17 mesas de competencia vuelvan a ofrecer un espectáculo vibrante, acompañado por el colorido de las tribunas y el entusiasmo de los aficionados.
La ABTM abre el juego también para todos aquellos y aquellas que quieran iniciarse en esta disciplina para dar el primer paso hacia la competencia oficial. Como también una invitación a quienes practican este deporte y aún no tuvieron la posibilidad de participar en un torneo como federados.
El contacto que ofrece la Asociación para mayores informes es el de su presidente, Gerardo Gutiérrez (2915071112).