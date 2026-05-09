Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 10 de mayo

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 10 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

La temperatura en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío con soleados a fresco. Ascenso de temperatura. Viento regular del Sudoeste. Temperatura 7/13.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 1 bajo cero/11.-

GUAMINI: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Oeste y Sudoeste. Temperatura 0/14.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Sur. Temperatura 1/13.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve de dirección variable. Temperatura 2/15.-

