Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 10 de mayo
Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 14 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 10 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 14.
En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Oeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.
La temperatura en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío con soleados a fresco. Ascenso de temperatura. Viento regular del Sudoeste. Temperatura 7/13.-
ZONA VENTANIA: Frío con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 1 bajo cero/11.-
GUAMINI: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Oeste y Sudoeste. Temperatura 0/14.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Sur. Temperatura 1/13.-
NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve de dirección variable. Temperatura 2/15.-