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Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 10 de mayo

Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 14 grados centígrados.

Foto Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 10 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

La temperatura en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío con soleados a fresco. Ascenso de temperatura. Viento regular del Sudoeste. Temperatura 7/13.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. Temperatura 1 bajo cero/11.-

GUAMINI: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Oeste y Sudoeste. Temperatura 0/14.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del sector Sur. Temperatura 1/13.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve de dirección variable. Temperatura 2/15.-
 

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