Con goles de Messi y De Paul, Inter Miami venció a Toronto FC 4 a 2

Con un gol y dos asistencias de Lionel Messi y otro tanto de Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a la senda triunfal y venció como visitante a Toronto FC por 4 a 2, en el marco de otra jornada en la MLS.

De Paul abrió el camino a la victoria a los 44 minutos.

Ya en el complemento, el uruguayo Luis Suárez amplió la cuenta, a los 11 minutos, tras un pase de Messi.

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A los 28 minutos, el español Sergio Reguilón --tras otra asistencia de Messi-- estampó el 3 a 0.

Y dos minutos más tarde, llegó el gol de Messi.

En el tramo final del cotejo, el colombiano Emilio Aristizabal marcó los dos goles para el conjunto canadiense.

Además de Messi y De Paul, también fueron iniciales Facundo Mura y Gonzalo Luján.

Con este triunfo, Inter Miami llegó a 22 puntos y quedó a uno del líder Nashville, que adeuda dos partidos, en la Conferencia Este.