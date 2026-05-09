Con goles de Messi y De Paul, Inter Miami venció a Toronto FC 4 a 2
Las Garzas volvieron a la victoria. El 10, además, dio dos asistencias.
Con un gol y dos asistencias de Lionel Messi y otro tanto de Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a la senda triunfal y venció como visitante a Toronto FC por 4 a 2, en el marco de otra jornada en la MLS.
De Paul abrió el camino a la victoria a los 44 minutos.
Ya en el complemento, el uruguayo Luis Suárez amplió la cuenta, a los 11 minutos, tras un pase de Messi.
A los 28 minutos, el español Sergio Reguilón --tras otra asistencia de Messi-- estampó el 3 a 0.
Y dos minutos más tarde, llegó el gol de Messi.
En el tramo final del cotejo, el colombiano Emilio Aristizabal marcó los dos goles para el conjunto canadiense.
Además de Messi y De Paul, también fueron iniciales Facundo Mura y Gonzalo Luján.
Con este triunfo, Inter Miami llegó a 22 puntos y quedó a uno del líder Nashville, que adeuda dos partidos, en la Conferencia Este.