Lautaro volvió al gol y superó a Julián Alvarez como el argentino más goleador de la temporada

El delantero bahiense Lautaro Martínez alcanzó los 21 goles en lo que va de la temporada y llega afilado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El ex Liniers abrió el marcador ante Lazio y luego asistió en el segundo tanto de su equipo, que se fue al descanso 2 a 0.

El "Toro" aprovechó el duelo ante Lazio para regresar al gol. Pero no solo fue el tanto 175 desde que luce la camiseta del Nerazzurri, sino que además rompió una racha de un mes sin anotar.

Además, asistió al croata Petar Sucic en el segundo tanto de Inter.

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La última vez que Lautaro había convertido fue el pasado 5 de abril ante AS Roma, donde marcó por duplicado. Y así alcanzó los 21 goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada 2025-2026 (38 partidos disputados), por lo que superó a Julián Álvarez, quien se lesionó y, a menos que se recupere para el cierre de LaLiga, culminará con 20 festejos y 9 pase-gol en 49 presentaciones.

De esta manera, el formado en las inferiores de Racing se transformó en el argentino con más goles anotados en la temporada. Y aún puede seguir ampliando su diferencia, ya que a los de Chivu les quedan tres partidos más por disputar: la final de la Coppa Italia contra Lazio, el 13 de mayo, además de los juegos ante Hellas Verona y Bologna, con los que cerrará el certamen liguero.