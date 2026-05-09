Con bahienses como protagonistas, Boca de visitante y Quimsa de local empezaron ganando

Boca, al igual que lo había hecho anoche Ferro, ganó como visitante en una de las cuatro series correspondientes a los cuartos de final de la Liga Nacional, al vencer en Oberá al local, por 70 a 66.

En el otro partido disputado esta mañana y ratificando su condición de Nº1 de fase regular, en Santiago del Estero el local Quimsa hizo valer su condición, venciendo a Instituto, por 85 a 59.

En Misiones, el xeneize extendió su gran presente -había barrido a San Martín, 3-0- y ahora se quedó con la localía en una serie que continuará el lunes, en el mismo escenario, desde las 20.30.

Hubo cruce de bahienses en este juego, donde festejó Lucas Faggiano.

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El base completó 20m13 en cancha, aportando 13 puntos (3-6 en triples y 2-4 en dobles), más 2 asistencias, 2 rebotes y un recupero.

Enfrente, Alejo Azpilicueta completó 15m41 en cancha, sumando 5 puntos (1-4 en triples, 1-2 en dobles y 0-2 en libres), más 3 rebotes.

No ingresó en Oberá, el juvenil bahiense Albano Costa.

Muy fácil

En la victoria de Quimsa, el bahiense Fausto Ruesga fue el jugador del local que más tiempo permaneció en cancha (23m49) y tuvo una destacada actuación, sumando 9 puntos (2-5 en triples, 1-3 en dobles y 1-2 en libres), más 6 rebotes y una asistencias.

Anoche, ya habían ganado Ferro -con una gran tarea del bahiense Jano Martínez- y de Gimnsia, en Comodoro, frente a Independiente (Oliva).

Mañana

El domingo se disputará el tercer juego de la serie por la Permanencia que también involucra a oriundos de nuestra ciudad.

En Junín, el Atenas, con José Luis Pisani como DT y Lisandro De Tomasi, asistente, visitará a Argentino en El Fortín de Las Morochas.

El tercer juego de la serie, que está igualada en 1, comenzará a las 11.05 (TyC Sports).

También se jugarán los segundos puntos de las series que comenzaron anoche, entre Regatas (0)-Ferro (1) y Gimnasia (1)-Independiente de Oliva (0).