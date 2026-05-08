La gran noche de Jano Martínez: hizo 26 puntos y Ferro metió un triunfazo ante Regatas en Corrientes

Con Jano Martínez como figura, Ferro Carril Oeste venció esta noche a Regatas Corrientes y se adelantó en el inicio de la serie -al mejor de 5- por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El bahiense redondeó su mejor noche de la temporada, con 26 puntos (19 de ellos en el segundo tiempo), para que el Verde se imponga por 95 a 89 y de esta manera logre quedarse con la ventaja de la localía en la llave, que continuará el domingo (ver abajo).

Esas 26 unidades (su máxima en la 2025-26) fueron producto de 4-7 en triples, 7-8 en dobles y 0-1 en dobles -a las que también le sumó 4 asistencias, 3 rebotes y 4 recuperaciones (31 de valoración)- y se dieron su mayoría en el momento clave del juego: el tercer y último cuarto.

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Es que el exjugador de Villa Mitre aportó goleo desde el comienzo y con el correr de los minutos fue creciendo en confianza, hasta que por un rato dominó el juego y le aplicó su impronta a un equipo que mostró su mejor versión en el cierre, luego de estar abajo durante los tres primeros parciales.

Luego de perder por 11 en el segundo cuarto (39-28), Ferro tuvo un segundo tiempo de lujo, ganándolo por 58 a 45 (30 a 21 en el 4C) y ahí fue fundamental Jano, quien anotó 14 en el tercer cuarto y empujó a su equipo en la desventaja.

Esa remontada se terminó de coronar con un triple del bahiense, quien con tablero y casi sin tiempo de posesión puso el 73-70 que le permitió a la visita estar al frente nuevamente, algo que no pasaba desde el amanecer del juego.

A ese gran pasaje de Jano, acompañado por una gran levantada defensiva a nivel colectivo, se le sumó José Defelippo desde el goleo (terminó con 19), más el aporte de Alejandro Diez y Kevin Hernández en la pintura y Ferro nunca dejó reaccionar a Regatas.

Por su parte, el pringlense Valentín Bettiga también sumó lo suyo para el triunfo, con 8 puntos y 8 rebotes.

En local, en tanto, el máximo anotador fue Juan Pablo Corbalan con 24 unidades.

La serie continuará el domingo, otra vez en Corrientes, y luego se mudará al Héctor Etchart, con el juego 3 (el miércoles) y de ser necesario, el juego 4 (el viernes).

En caso de que la llave vaya a un quinto y definitivo punto se jugará otra vez en tierras correntinas el lunes 18.

*Triunfo local

En Comodoro Rivadavia, Gimnasia se impuso esta noche como local ante Independiente de Oliva, que cuenta con el bahiense Valentín Duvanced.

El equipo chubutense se impuso por 78 a 66 y también se adelantó 1 a 0 en la otra serie de los cuartos de final.

El goleador del juego fue Sebastián Carrasco, con 21 puntos.

Duvanced, en tanto, ingresó 3m44s y no sumó unidades (0-1 en dobles) y bajó un rebote.

*Sábado y domingo

Los cuartos de final seguirán este sábado con dos juegos más, ambos comenzarán a las 11.30 de la mañana.

En Santiago del Estero, Quimsa, con el bahiense Fausto Ruesga, recibirá Instituto de Córdoba.

Además, en Corrientes habrá cruces de bahienses, cuando Oberá (con Alejo Azpilicueta y Albano Costa) espero por Boca Juniors (Lucas Faggiano).

Mañana, en tanto, se disputará el tercer juego de la serie por la Permanencia que también involucra a oriundos de nuestra ciudad.

En Junín, el Atenas que dirige José Luis Pisani (acompañado por Lisandro De Tomasi), visitará a Argentino en El Fortín de Las Morochas.

El tercer juego de la serie, que está igualada en 1, comenzará a las 11.05.

También el domingo se jugarán los segundos puntos de las series que comenzaron esta noche, entre Regatas-Ferro y Gimnasia (Comodoro Rivadavia)-Independiente de Oliva.