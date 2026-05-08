Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.
Serán publicadas en la edición impresa del día domingo.
La foto de la semana en La Nueva. es de Fabian Olivera con el usuario @fabianoliveraph en Instagram. ¡Felicidades!
Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Monica Huss @fotoartemh, Sɑƞɗɾɑ Stσɾƙ @sandrast.ph y Jorge Müller Photos @j.d.m.c_photodreamer.
Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.