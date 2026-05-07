Capturan a un hombre y una mujer por agresión y tenencia de droga

Durante un allanamiento por el robo de una motocicleta por parte de un menor de 15 años, personal policial aprehendió este jueves a una mujer por tenencia de droga y a un hombre por agresión a la autoridad.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Eva Duarte al 2.900.

En ese lugar fue capturado Juan Galeando, de 19 años, por desobediencia y resistencia a la autoridad, ya que arremetió contra los uniformados cuando ingresaban a la casa. También fue aprehendida María Belén Fuentes, de 39 años, quien poseía 97,3 gramos de cogollos y hojas de marihuana.

El operativo se realizó a partir de registros fílmicos y tareas investigativas por el hurto del motovehículo.

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En el lugar también se secuestró una llave tipo ganzúa.