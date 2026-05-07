Capturan a un hombre y una mujer por agresión y tenencia de droga
Fue en un allanamiento realizado en Eva Duarte al 2.900.
Durante un allanamiento por el robo de una motocicleta por parte de un menor de 15 años, personal policial aprehendió este jueves a una mujer por tenencia de droga y a un hombre por agresión a la autoridad.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Eva Duarte al 2.900.
En ese lugar fue capturado Juan Galeando, de 19 años, por desobediencia y resistencia a la autoridad, ya que arremetió contra los uniformados cuando ingresaban a la casa. También fue aprehendida María Belén Fuentes, de 39 años, quien poseía 97,3 gramos de cogollos y hojas de marihuana.
El operativo se realizó a partir de registros fílmicos y tareas investigativas por el hurto del motovehículo.
En el lugar también se secuestró una llave tipo ganzúa.